Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương: Lan tỏa những giá trị nhân văn

Ngày 19/9, tại phường Nam Đông Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Lục quân Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương tổ chức Bế mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, hai tuần qua, Quảng Trị đã trở thành nơi hội tụ của tình hữu nghị, sự sẻ chia và hợp tác quốc tế.

Các hoạt động đã được triển khai hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Công trình sửa chữa đã hoàn thành, những lớp trao đổi chuyên môn vừa khép lại, những ký ức đẹp về sự sẻ chia sẽ còn đọng lại, trở thành động lực để hai nước tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả, bền vững.

Từ Quảng Trị, những giá trị nhân văn sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần làm giàu thêm cho hành trình ba thập kỷ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), thành công của Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị càng có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước, của khu vực và trên thế giới.

Diễn ra từ ngày 9/9, chương trình có 13 hoạt động thuộc 4 nhóm chính gồm hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; y tế; xây dựng, sửa chữa và quan hệ quân dân đã góp phần nâng cao năng lực y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai, xử lý vật liệu nổ, cải thiện cơ sở hạ tầng.

Đội Hỗ trợ nha khoa của chương trình đã thực hiện 2.350 thủ thuật cho các học sinh tại Trường Tiểu học Gio Linh; tập huấn nâng cao các kỹ năng thực hành về chuyên môn thần kinh và vật lý trị liệu; tập huấn cho 57 quân nhân Việt Nam kỹ năng cứu hộ cơ bản.

Các giảng viên y tế cộng đồng đã kết hợp với 64 cán bộ y tế địa phương trong hoạt động cứu sinh và chăm sóc hiện trường kéo dài; tập huấn xử lý vật liệu nổ.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Oregon tập huấn về hệ thống liên lạc và máy bay không người lái cho 27 cán bộ; trao tặng 36 bộ dụng cụ cấp cứu cho các đối tác tại Trung tâm Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Quảng Trị….

Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship) là Chương trình huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004.

Chương trình do Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ (USN) triển khai với sự hợp tác của các Chính phủ, lực lượng quân đội, tổ chức nhân đạo và phi chính phủ trong khu vực.

Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã cho phép Hoa Kỳ và các nước đối tác triển khai 12 chương trình tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và Quảng Ngãi.

Các chương trình đạt kết quả tích cực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác tham gia.

Từ năm 2024 trở về trước, Chương trình có tên gọi là Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership).

Năm 2025, theo đề xuất của Bộ Ngoại giao, Chương trình lấy tên gọi là Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship) do Lục quân Hoa Kỳ thực hiện./.

