Trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của ngành.

Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn, đặt tour đến khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, xúc tiến và quảng bá, công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của du khách.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này cùng những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và khai thác hiệu quả dữ liệu khách hàng.

Tại các doanh nghiệp lữ hành, chuyển đổi số không còn dừng lại ở việc xây dựng website hay phát triển kênh bán tour trực tuyến. AI đang được đưa vào hoạt động tư vấn, phân tích nhu cầu và kết nối các dịch vụ, hướng tới hình thành quy trình từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn sản phẩm đến đặt dịch vụ, thanh toán và quản lý hành trình trên môi trường số.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Hà Nội (Vietravel Hà Nội), cho biết doanh nghiệp đã ra mắt nền tảng travel.com.vn với giao diện mới, tích hợp chatbot AI Tripi hoạt động 24/7.

Nền tảng được thiết kế trực quan, cho phép khách hàng tìm kiếm tour theo điểm xuất phát, chủ động lựa chọn hành trình phù hợp, qua đó rút ngắn thời gian tìm hiểu và tiếp cận sản phẩm.

Ứng dụng AI Tripi của Vietravel.

Theo Vietravel, Tripi không đơn thuần là công cụ hỏi đáp mà được định hướng trở thành trợ lý hỗ trợ khách hàng lên kế hoạch chuyến đi. Chatbot có khả năng tiếp nhận nhu cầu, gợi ý hành trình và tư vấn liên tục, không phụ thuộc vào thời gian làm việc của các điểm bán.

Việc ứng dụng AI giúp số hóa bước đầu tiên trong quy trình tư vấn, hỗ trợ sàng lọc nhu cầu và đưa ra những gợi ý phù hợp. Tuy nhiên, đối với các hành trình cần tư vấn chuyên sâu như tour quốc tế, thủ tục thị thực hay chương trình thiết kế riêng, đội ngũ tư vấn viên vẫn giữ vai trò quan trọng.

Cùng với chức năng tư vấn, travel.com.vn còn là điểm giao dịch số, cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm, đặt tour, tra cứu thông tin đặt chỗ và thanh toán trực tuyến qua nhiều phương thức như Visa, Mastercard, JCB, VNPay, ZaloPay và MoMo.

Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội cho hay ý nghĩa của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc bổ sung công cụ công nghệ mà còn ở sự thay đổi cách thức khách hàng tiếp cận dịch vụ. Khách hàng chủ động hơn trong lựa chọn hành trình, trong khi doanh nghiệp có thêm điều kiện nắm bắt nhu cầu để từng bước cá nhân hóa trải nghiệm.

Không riêng Vietravel, BestPrice Travel cũng đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp đã phát triển Bipi, chatbot du lịch thông minh hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và lên kế hoạch chuyến đi. Dựa trên thông tin về ngân sách, thời gian, sở thích và phong cách du lịch, hệ thống có thể gợi ý sản phẩm phù hợp, góp phần rút ngắn thời gian tư vấn.

(Ảnh minh họa. Hữu Chí/TTXVN)

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho rằng chuyển đổi số trong du lịch không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng hiểu khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm trên quy mô lớn. Doanh nghiệp chú trọng phân tích hành vi tìm kiếm, đặt dịch vụ; gợi ý hành trình phù hợp với nhu cầu, ngân sách và hỗ trợ tùy chỉnh lịch trình ngay từ khâu tư vấn.

Những giải pháp này cho thấy AI đang được doanh nghiệp khai thác để nâng cao hiệu quả bán hàng và chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào từng công đoạn riêng lẻ mà còn đòi hỏi khả năng kết nối dữ liệu và tổ chức lại quy trình vận hành.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, dữ liệu và công nghệ có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý, hoạch định chính sách, nghiên cứu thị trường và tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Ngành du lịch không chỉ cần nắm bắt số lượng khách và thị trường gửi khách mà còn phải hiểu sâu hơn nhu cầu, sở thích, hành vi tiêu dùng, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và xu hướng du lịch của từng phân khúc khách hàng. Đây là cơ sở để nhận diện thị trường tiềm năng, xác định nhóm khách mục tiêu, xây dựng sản phẩm phù hợp, nâng cao giá trị trải nghiệm và triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá có trọng tâm, hiệu quả.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang thúc đẩy chuẩn hóa dữ liệu tài nguyên du lịch và hướng dẫn địa phương sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu. Trong tháng 10/2026, các chương trình tập huấn về cơ sở dữ liệu điều tra tài nguyên du lịch được tổ chức tại khu vực phía Bắc và phía Nam, nhằm thống nhất phương pháp thu thập, đánh giá và cập nhật thông tin.

Cùng với đó, ngành du lịch đang hướng tới đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá dựa trên phân tích nhu cầu và hành vi của từng nhóm khách hàng. Việc khai thác dữ liệu có thể hỗ trợ nhận diện thị trường tiềm năng, xây dựng sản phẩm phù hợp, nâng cao hiệu quả tiếp cận du khách và tăng khả năng cạnh tranh của các điểm đến.

Dù vậy, chuyển đổi số vẫn đặt ra thách thức về nguồn lực đầu tư, nhân sự công nghệ, khả năng liên thông dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, chi phí và khả năng khai thác thực tế là yếu tố quan trọng để tránh đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả./.

HanoiGo mở rộng kênh quảng bá du lịch Thủ đô tới khách quốc tế Với giao diện song ngữ Việt-Anh và trợ lý AI hỗ trợ 12 ngôn ngữ, HanoiGo giúp du khách quốc tế tra cứu điểm đến, ẩm thực, lưu trú và sự kiện, thuận tiện hơn khi lên kế hoạch khám phá Hà Nội.