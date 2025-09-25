Cơ hội chiếm lĩnh thị trường quốc tế của các hãng pin Hàn Quốc

Các tập đoàn pin hàng đầu Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào vòng đấu thầu thứ hai trị giá 1.000 tỷ won (tương đương 720 triệu USD) cho các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) do chính phủ chủ trì, sau khi Samsung SDI áp đảo trong vòng đầu.

Theo thông báo ngày 24/9 của Sàn Giao dịch Điện lực Hàn Quốc (KPX), vòng thầu mới sẽ được mở trong tháng tới với quy mô 540 megawatt ESS, tương đương vòng đầu tiên, và tất cả dự án phải hoàn tất trước tháng 12/2027.

Kết quả đấu thầu được dự báo không chỉ quyết định thị phần trong nước mà còn tạo bàn đạp cho mở rộng ra thị trường quốc tế, bởi việc giành hợp đồng là minh chứng cho độ an toàn và hiệu suất sản phẩm trong các gói thầu toàn cầu.

Trong vòng thầu đầu năm nay, Samsung SDI giành 6 trong số 8 dự án, tổng cộng 429 megawatt, trong khi LG Energy Solution chỉ thắng 2 dự án tại Jeolla Nam và đảo Jeju.

Diễn biến này mở ra vòng “tái đấu” chiến lược, khi LG Energy Solution và SK On tìm cách giành lại vị thế trong lĩnh vực ESS được coi là then chốt.

KPX cho biết khung đánh giá đấu thầu vẫn giữ nguyên, song tiêu chí sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm trọng số về giá, tăng yếu tố kết nối lưới, đóng góp kinh tế – công nghiệp, an toàn cháy nổ và năng lực công nghệ.

Ở vòng đầu, Samsung SDI vượt trội khi áp dụng chiến lược giá cạnh tranh cho pin NCA (niken-coban-nhôm) vốn đắt đỏ, đồng thời ghi điểm nhờ sản xuất phần lớn pin ESS tại nhà máy Ulsan, góp phần thúc đẩy kinh tế nội địa.

Để tăng sức cạnh tranh, LG Energy Solution và SK On đang cân nhắc đưa dây chuyền pin LFP (lithium sắt phosphate) về sản xuất trong nước.

LG đã sản xuất pin LFP tại nhà máy ở Michigan (Mỹ) từ tháng 6/2024, trong khi SK On chuẩn bị ra mắt quy mô lớn tại Georgia (Mỹ) vào năm sau.

Ngoài ra, LG được cho là sẽ điều chỉnh dây chuyền từ Nanjing (Trung Quốc) sang Hàn Quốc, còn SK On dự định chuyển một phần dây chuyền pin xe điện ở Seosan (Chungcheong Nam) sang ESS.

Về an toàn cháy nổ, cả LG và SK On nhấn mạnh ưu thế của pin LFP trong hạn chế cháy lan, đồng thời giới thiệu hệ thống làm mát và chống truyền nhiệt đã đạt chứng nhận tại Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Samsung SDI ghi điểm cao với hệ thống ngăn cháy lan bằng cách phun chất chữa cháy trực tiếp vào mô-đun ESS.

Giới phân tích nhận định LG Energy Solution đứng trước nhiều kỳ vọng ở vòng hai, đặc biệt sau thành công năm 2023 khi giành dự án ESS kéo dài tại đảo Jeju trị giá khoảng 200 tỷ won.

Ông Lee Ho Geun, Giáo sư Đại học Daeduk, nhấn mạnh: “Các dự án ESS do Chính phủ Hàn Quốc bảo trợ mang ý nghĩa chiến lược, giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ năng lực, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong các gói thầu quốc tế, đặc biệt tại Bắc Mỹ”./.

