Công dụng ít biết của lớp phấn trắng trên quả nho

Nhiều người băn khoăn khi thấy lớp phấn trắng trên nho, nghĩ rằng lớp trắng này là nấm mốc. Tuy nhiên, sự thật không hẳn như vậy.

Lớp trắng ấy không phải là nấm mốc, mà là một lớp sáp tự nhiên có tên axit oleanolic, thường được gọi là “phấn nho.” Đây là sản phẩm hình thành từ các loại nấm men trong không khí, bám vào bề mặt quả nho. Thực chất, lớp phủ này đóng vai trò như “áo giáp tự nhiên,” giúp hạn chế thoát hơi nước và bảo vệ quả khỏi vi khuẩn, vi sinh vật tấn công.

Axit oleanolic là một hợp chất triterpenoid có sự xuất hiện rộng rãi trên khắp thế giới thực vật. Nó có thể giúp bảo vệ gan, có tác dụng kháng virus.

Ngoài ra, axit oleanolic thể hiện đặc tính chống ôxy hóa mạnh, chống lại hiệu quả stress ôxy hóa do các gốc tự do gây ra. Trung hòa các phân tử có hại này giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại và lão hóa sớm.

Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống viêm: nghiên cứu cho thấy bột axit oleanolic có tác dụng chống viêm bằng cách ức chế sản xuất các cytokine gây viêm. Viêm là yếu tố cơ bản phổ biến trong các tình trạng da khác nhau và bằng cách giảm viêm, bột axit oleanolic có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và cải thiện sức khỏe của da.

Việc kết hợp bột axit oleanolic vào các công thức chăm sóc da có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện độ đàn hồi của da, tăng cường khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa làn da tổng thể. Nó thường được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc da khác nhau, bao gồm kem chống lão hóa, huyết thanh và kem dưỡng da.

Trong quá trình thu hoạch và vận chuyển, phần lớn lớp phấn này sẽ bị mất đi, nhưng nếu vẫn còn khi đến tay bạn thì quả nho đó hoàn toàn vẫn tốt để ăn.

Ăn lớp phấn này có hại không?

Câu trả lời là không. Ăn một ít lớp phấn trắng cùng với nho không hề gây hại cho sức khỏe. Ngay cả khi bạn có thói quen thử nho ngay tại siêu thị, lớp phấn ấy cũng không ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên rửa nho bằng nước mát trước khi ăn. Bởi ngoài lớp phấn tự nhiên, bề mặt quả có thể còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bụi bẩn hoặc vi khuẩn từ những người đã chạm vào nho trước đó. Ngoài ra, lớp phấn cũng có vị hơi đắng, lợn cợn, có thể khiến trải nghiệm ăn không trọn vẹn.

Khi nào lớp trắng là dấu hiệu nấm mốc?

Không phải mọi lớp trắng đều an toàn. Nếu lớp phủ bạn thấy dày, bông xốp hoặc có dạng sợi mốc quanh cuống, đó có thể là nấm mốc thật sự hoặc bệnh phấn trắng, chứ không phải lớp phấn tự nhiên.

Cách nhận biết đơn giản:

Phấn trắng: lớp phấn tự nhiên mỏng, khô, dễ dàng lau đi bằng ngón tay.

Mốc: thường dày hơn, bám chắc, khó lau sạch.

Một mẹo khác là kiểm tra kết cấu quả: nho tươi ngon sẽ căng mọng và chắc thịt, trong khi nho hỏng sẽ nhũn, mềm.

Những dấu hiệu khác của nho hỏng

Ngoài nấm mốc, nho hỏng còn thể hiện qua nhiều đặc điểm khác: quả xuất hiện đốm nâu hoặc đen; bề mặt nhăn nheo, héo khô; quả mềm, nhũn, dễ nát; có mùi chua hoặc mùi giấm - dấu hiệu quả đã bắt đầu lên men.

Nếu bạn muốn chắc chắn hơn, có thể nếm thử. Nho hỏng thường có vị chua gắt. Tuy nhiên, cách an toàn và dễ dàng hơn vẫn là dựa vào mùi và quan sát bằng mắt thường.

Lớp bột trắng trên nho phần lớn chỉ là phấn tự nhiên, hoàn toàn vô hại và thậm chí còn có tác dụng bảo vệ quả. Điều quan trọng là bạn nên phân biệt phấn tự nhiên với nấm mốc để tránh mua phải nho hỏng./.

