Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng bị tuyên mức án 25 năm tù

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) bị tuyên 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;" tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Theo Hội đồng Xét xử, những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn. Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm... để bình ổn giá vàng.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước giao, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Hằng chiếm hưởng cá nhân hơn 82 tỷ đồng. Đây là con số mà Hội đồng Xét xử đánh giá là đặc biệt lớn, phản ánh rõ vai trò chủ mưu và mức độ trục lợi cao nhất trong vụ án.

Hội đồng Xét xử ghi nhận tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo gồm: Câu kết chặt chẽ, phạm tội có tổ chức, trong đó, Lê Thúy Hằng chủ mưu, các bị cáo còn lại đều có chức vụ, quyền hạn nhất định trong hệ thống Công ty SJC.

Các bị cáo thực hiện nhiều lần hành vi phạm tội trong thời gian dài, sử dụng thủ đoạn tinh vi, vượt qua sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Ở nhóm hành vi tham ô, bị cáo Hằng đã chỉ đạo lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, hợp thức hóa văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, bị cáo chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng trị giá 8,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo lập khống chứng từ mua bán vàng tại Chi nhánh SJC Miền Trung nhằm chiếm đoạt thêm hơn 3,2 tỷ đồng. Tổng cộng, bị cáo và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 11,67 tỷ đồng, trong đó riêng bị cáo Hằng chiếm đoạt hơn 8,78 tỷ đồng.

Ở nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bị cáo Hằng cho đưa vàng nguyên liệu ngoài vào sản xuất vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định, gây thiệt hại cho SJC hơn 90 tỷ đồng.

Đồng thời, bị cáo Hằng còn chỉ đạo bán vàng bình ổn không đúng quy định, lập khống danh sách khách hàng để tuồn vàng ra ngoài thị trường, chiếm hưởng cá nhân hơn 73 tỷ đồng.

Hội đồng Xét xử ghi nhận các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu nhưng xin xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh trong quản lý độc quyền vàng SJC để được khoan hồng.

Nhiều bị cáo đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm hưởng. Trong đó, bị cáo Hằng đã nộp lại hơn 45 tỷ đồng, bị cáo Trần Tấn Phát nộp 5,8 tỷ đồng.

Cũng theo Hội đồng Xét xử, đối với tội "Tham ô tài sản," bị cáo Hằng và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả, được đánh giá là có "ý thức tự nguyện sửa chữa," được áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Hội đồng Xét xử buộc các bị cáo nộp bồi thường cho Công ty SJC và nộp khắc phục hậu quả vụ án để sung ngân sách nhà nước; trong đó, buộc Lê Thúy Hằng bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho SJC và nộp khắc phục hơn 73 tỷ đồng, sung ngân sách nhà nước.

Hội đồng Xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản;" 7 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tổng hợp 22 năm 6 tháng tù.

Cũng phạm hai tội danh trên, bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) bị tuyên mức án 15 năm tù.

13 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm cho hưởng án treo đến 16 năm tù./.

