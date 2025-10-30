Đà Nẵng: Cá Ông dài khoảng 4 mét, trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Ngày 30/10, chính quyền phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các vị cao niên để thực hiện nghi lễ an táng cá Ông, đưa xác lên bờ và chôn cất theo phong tục địa phương, triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường.

Trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/10, người dân ven biển phát hiện một cá thể cá Ông trôi dạt vào bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Đà Nẵng).

Theo nhận định của người dân, cá ông đã chết ngoài khơi trước khi bị sóng đánh dạt vào bờ. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do ảnh hưởng của đợt mưa lũ và sóng lớn những ngày qua khiến cá bị trôi dạt vào bờ.

Cá Ông dạt vào bờ biển thuộc bãi tắm Liên Chiểu (đường Nguyễn Tất Thành) có chiều dài khoảng 3-4m, thân màu xám đen, phần bụng trắng.

Nhiều người dân địa phương đã đến khu vực này để thắp hương thể hiện sự kính trọng đối với cá Ông - vị thần được xem là bảo hộ của ngư dân trên biển.

Lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, khoanh vùng khu vực bờ biển để đảm bảo an toàn, trật tự.

Nhiều ngày qua, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực miền Trung, gây ra đợt lũ lớn trên diện rộng. Mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn tại Đà Nẵng dâng vượt đỉnh lũ năm 1964, trong khi ngoài khơi, sóng biển dâng cao, gió mạnh liên hồi.

Việc cá Ông trôi dạt vào bờ trong thời điểm mưa lũ kéo dài tại Đà Nẵng được ngư dân địa phương xem như một dấu hiệu linh thiêng và là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét./.

Lai dắt xác cá voi nặng hơn 7 tấn ở biển Lâm Đồng vào đất liền chôn cất Ngư dân xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng lai dắt thành công và chôn cất xác cá voi nặng 7 tấn, dài 11m, sau khi phát hiện ở biển Bình Thạnh.