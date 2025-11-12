Đà Nẵng khám tuyển nghĩa vụ quân sự hơn 4.600 công dân

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 10/11, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 được triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố thành lập 5 hội đồng khám, tổ chức thành 13 đoàn khám tuyển tại 23 địa điểm, thời gian từ ngày 10/11 đến 31/12. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân của địa phương.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân. Theo ghi nhận, tại một số địa điểm khám nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn đầu này có mặt đầy đủ, trang phục gọn gàng, lần lượt thực hiện các bước kiểm tra hồ sơ, đo thể lực và khám lâm sàng theo quy trình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, thành phố vừa hoàn tất sắp xếp tổ chức lực lượng vũ trang và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyển chọn, khám sức khỏe được chú trọng về tiến độ và chất lượng.

Thanh niên trong độ tuổi đến khám nghĩa vụ quân sự đúng giờ, trật tự và tuân thủ quy định. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các khâu tại điểm khám, bảo đảm an toàn và đúng quy định. Cùng với đảm bảo quy định khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân, qua đó đã xuất hiện nhiều trường hợp thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Với tinh thần “tuyển người nào, chắc người đó,” các địa phương tiếp tục rà soát nguồn, bảo đảm quy trình khách quan, công khai; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển quân trong đợt khám tuyển năm nay./.