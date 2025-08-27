Đà Nẵng: Khống chế kịp thời đám cháy xưởng cơ khí

Chiều 27/8, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã khống chế thành công đám cháy xảy ra tại xưởng cơ khí nằm trong ngõ 110 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Thông tin từ người dân trong khu vực, vào 17 giờ cùng ngày, lửa bùng phát bên trong khu xưởng cơ khí có diện tích khoảng 100m2. Người dân nghe nhiều tiếng nổ kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã điều động 6 xe chữa cháy, xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng đã chia ra nhiều mũi, đưa đường ống dài gần 500m vào trong ngõ nhỏ để phun nước dập lửa. Các chiến sỹ phải dùng mặt nạ và đồ bảo hộ chuyên dụng để tiếp cận đám cháy vì khói độc mù mịt.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy./.

