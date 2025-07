Đại tướng Lương Tam Quang: Công an Thủ đô chủ động sẵn sàng, không để bị động

Ngày 31/7, tại Nhà hát Hồ Gươm, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; đại diện các bộ, ban, ngành, đơn vị chức năng của Trung ương và thành phố Hà Nội…

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ôn lại 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng và thành công trên cả nước, giành chính quyền về tay nhân dân.

Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thành lập ở cả 3 miền. Từ đó, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng.

Trong bối cảnh hiện nay, với những yêu cầu mới về an ninh, trật tự, đòi hỏi cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng Công an có vai trò quan trọng.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tự hào và tin tưởng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và truyền thống anh hùng, Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, thân thiện, an ninh, an toàn, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Thủ đô nỗ lực đạt được trong suốt 80 năm qua.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hiện nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, làm tốt công tác tham mưu, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, không đi sau tội phạm, nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ."

"Lực lượng công an Thủ đô có vinh dự lớn là luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ và nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã đến thăm, làm việc với Công an thành phố Hà Nội. Đây là vinh dự lớn của công an Thủ đô mà ít đơn vị nào có được," Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ và triển khai hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Đơn vị tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi lễ, Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Hai tập thể và 9 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba./.

