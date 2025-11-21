Đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 21/11, mưa to đến rất to tiếp tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều khu vực bị chia cắt, nước lũ rút chậm và nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao.

Trước tình hình này, tỉnh đã khẩn trương phân bổ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ để mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân cũng chung tay đóng góp, trao tặng hàng nghìn suất ăn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái,” “một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Lực lượng quân đội và công an trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa quân số, phương tiện để tiếp cận những khu vực còn bị cô lập. Nhiều tổ công tác triển khai canô, xe chuyên dụng, thiết bị cứu hộ nhằm đảm bảo tiếp cận nhanh nhất các điểm xung yếu, đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại các điểm người dân đến tránh lũ, chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, ở. Lương thực, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu được chuẩn bị để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân.

Tại khu vực vòng xoay Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang), lực lượng vũ trang dựng lán trại để tiếp nhận người dân di dời. Chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm cung cấp lương thực, nước uống và quần áo cho nhân dân.

Từ sáng sớm, chị Bùi Thị Nhung (phường Bắc Nha Trang) đã mang hàng trăm ổ bánh mỳ và chai nước đến hỗ trợ.

Chị cho biết nước ngập sâu khiến ai cũng gặp khó khăn. Bà con nhận trực tiếp hoặc mang về cho người thân, hàng xóm không thể ra ngoài. Mọi người cùng góp sức chia sẻ phần ăn cho những người cần.

Nghẹn ngào kể lại giây phút chạy lụt, bà Nguyễn Thị Hương (phường Tây Nha Trang) cho biết nước dâng cao, nhà cửa, tài sản đều hư hỏng. Những câu nói đứt quãng của bà như chất chứa nỗi xót xa chung của biết bao người đang gồng mình vượt qua hoạn nạn.

Khi nước vừa rút, các hộ dân và nhiều cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, hất bùn non, rác thải ra ngoài để khôi phục lại sinh hoạt.

Ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng 21//11, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận sớm nhất khu vực xung yếu, những nơi đang cần hỗ trợ.

Từ đêm qua đến sáng 21/11, một số vị trí đã được tiếp cận, tùy tình hình thực tế, các lượng lực có phương án hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm như nước uống và thực phẩm để nhân dân chống đói.

Hiện nay, vẫn còn một số vị trí ngập lụt phức tạp, các lực lượng tinh nhuệ như đặc công nước và Hải quân vùng 4 đang huy động trang thiết bị cùng lương thực, thực phẩm tiếp cận để hỗ trợ bà con sớm nhất, nhanh nhất có thể, ông Trần Phong thông tin.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 16/11 đến nay khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị chia cắt. Một số xã, phường ngập nặng như Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền…

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Công tác khắc phục hậu quả được tiến hành ngay khi thời tiết cho phép, ưu tiên khôi phục giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống./.

Khánh Hòa: Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa, ngập lụt nhiều nơi Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt; mưa lũ làm 15 người chết và mất tích; thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê đầy đủ.