Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba tăng cường công tác lý luận và khoa học

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 16-24/11, đoàn công tác của Hội đồng khoa học các Ban Đảng của Việt Nam, do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và lý luận.

Tiếp đoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Roberto Morales Ojeda đã bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn sâu sắc tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam trước những thiệt hại do trận lũ lụt vừa qua ở miền Trung gây ra; đồng thời cảm ơn sự đoàn kết mà Việt Nam đã thể hiện trong việc ứng phó với thiệt hại do cơn bão Melissa gây ra ở miền Đông Cuba.

Ông Morales Ojeda khẳng định sự hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn này càng khẳng định sức mạnh của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước anh em Cuba-Việt Nam.

Ông Morales Ojeda nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm Việt Nam trong việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, một quá trình tương tự như công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Cuba, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

Về phần mình, đồng chí Vũ Thanh Mai tái khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong mọi hoàn cảnh và nhấn mạnh sự kiên định của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của Cuba chống lại chính sách bao vây cấm vận và lập trường phản đối việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Đồng chí Vũ Thanh Mai bày tỏ rằng câu nói bất hủ của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” luôn khắc sâu trong trái tim của mỗi người Việt Nam và khẳng định việc ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay là mệnh lệnh từ trái tim.

Theo chương trình làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai và đoàn đã có các buổi làm việc với Trưởng Ban Kinh tế sản xuất Jorge Luis Broche Lorenzo và Trưởng Ban Phụ trách lĩnh vực xã hội Rolando Yero của Đảng Cộng sản Cuba để trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác Đảng, và Ban Giám hiệu Trường Đảng Ñico Lopez.

Các cuộc gặp song phương cũng tạo điều kiện cho việc tiếp tục thảo luận về các chủ đề đã được đề cập tại Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa hai bên, được tổ chức năm nay tại thủ đô La Habana, với dự định tổ chức hội thảo tiếp theo sau Đại hội Đảng toàn quốc của hai Đảng.

Đoàn công tác trong cuộc gặp với Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Fernando González Llort. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Fernando González Llort, hai bên cùng nêu bật vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội quần chúng trong việc củng cố và vun đắp mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc anh em.

Phát biểu tại cuộc gặp, Anh hùng Cuba Fernando González Llort bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hữu nghị của Việt Nam và nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp là đẩy mạnh việc giáo dục cho các thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình hữu nghị có một không hai trên thế giới giữa Cuba và Việt Nam.

Trong thời gian ở Cuba, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiến hành các chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Pinar del Río và Matanzas nhằm tìm hiểu các thế mạnh và tiềm năng kinh tế để thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại với các địa phương của Việt Nam.

Trong các buổi làm việc với đoàn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Matanzas, Mario Felipe Sabines Lorenzo, đều bảy tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào địa phương, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và du lịch; đồng thời khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng thăm một số cơ sở sản xuất tại địa phương, Bệnh viện tỉnh Matanzas và dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana./.

