Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13: Bồi đắp nền tảng hữu nghị giữa hai nước

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13.

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ; Trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc Ngụy Hoa Tường; các chuyên gia, học giả và đông đảo sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung là một cơ chế giao lưu nhân dân quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Diễn đàn góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng được thực hiện ngay sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi căn bản mang tính thời đại. Hơn bao giờ hết, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy, đóng góp vào hòa bình, ổn định của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên cần tăng cường tổ chức các diễn đàn, các buổi đối thoại, trao đổi tương tự như Diễn đàn nhân dân Việt-Trung trên kênh nhân dân và các kênh khác để thúc đẩy tin cậy chính trị và củng cố nền tảng quan hệ nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 sẽ thu hút được sự quan tâm, nhiều tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, học giả hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác cũng có lợi giữa hai nước và thiết thực cho xây dựng mối quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Trung Quốc Hà Vỹ đã ôn lại các dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam là động lực mạnh mẽ để hai nước thực hiện mục tiêu phát triển giàu mạnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trung Quốc và Việt Nam đều đã tạo nên nhiều dấu ấn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Điều này minh chứng cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam luôn là trụ cột vững chắc để quan hệ hai nước vững bước tiến xa hơn, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Diễn đàn là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, từ đó thế hệ trẻ tăng cường sự hiểu biết, phát huy tâm huyết, trí tuệ tiếp tục vun đắp, xây dựng "cây hữu nghị" Trung Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển.

Nhấn mạnh đến vai trò của Diễn đàn nhân dân Việt-Trung trong những năm qua, Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, ông Tôn Học Khánh cho rằng bất chấp mọi biến động của tình hình thế giới, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung như một sứ giả trung thành, kết nối người dân giữa hai nước, hội tụ sự tin cậy lẫn nhau và đạt được nhiều nhận thức chung.

Theo ông Tôn Học Khánh, Diễn đàn lần này cần tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội để giới trẻ hai nước có điều kiện tiến hành nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác. Từ đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, phát huy các giá trị chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 diễn từ ngày 23-27/11, bao gồm một số hoạt động tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2024, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc./.

