Đoàn cứu trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng lên đường vào Gia Lai

Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (MTTQ) triển khai kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp, huy động lực lượng, phương tiện và nguồn hàng cứu trợ kịp thời hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

Ghi nhận tại Sư đoàn Bộ binh 301 - nơi được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thành phố Hà Nội tập kết hàng hóa của nhân dân Thủ đô đóng góp hướng về vùng lũ, từ sáng sớm ngày 26/11, hàng chục xe tải lớn nhỏ chở các mặt hàng nhân dân Thủ đô gửi tặng đồng bào Gia Lai.

Đoàn xe mang 30 tấn hàng hóa tới đồng bào Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Với không khí khẩn trương, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tranh thủ từng giờ từng phút, không kể thời gian, tổ chức tiếp nhận và xếp sắp từng thùng mì tôm, bao gạo, chai nước, bộ quần áo… lên xe trật tự và chính xác.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai áo xanh, nhưng ai nấy đều động viên nhau “càng nhanh thì đồng bào càng sớm có cái ăn, cái mặc.” Với nhiều chiến sỹ trẻ, đây là lần đầu tiên họ tham gia nhiệm vụ vận chuyển cứu trợ đường dài nhưng tinh thần xung phong, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ luôn hiện rõ trên từng gương mặt.

Cuối giờ chiều 26/11, toàn bộ các xe đã được xếp hàng đúng tải trọng, niêm phong từng kiện hàng, kiểm tra kỹ thuật phương tiện, rà soát lộ trình… Tất cả các công tác chuẩn bị cho chuyến hỗ trợ khẩn cấp đều đã hoàn tất. Dự kiến, đoàn cứu trợ sẽ xuất phát vào rạng sáng 27/11, di chuyển không kể ngày đêm để kịp thời đưa hàng đến những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại tỉnh Gia Lai.

Để bảo đảm vận chuyển nhanh chóng, an toàn số hàng hóa này đến các vùng bị chia cắt ở Gia Lai, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 15 xe ôtô các loại, trong đó có 12 xe tải Isuzu 3,5 tấn để chở hàng hóa. Ngoài ra, một xe quân sự chuyên dụng được bố trí dẫn đường, cùng các bộ phận bảo đảm kỹ thuật, quân y và hậu cần sẵn sàng hỗ trợ dọc hành trình.

Tổng cộng 42 cán bộ, chiến sỹ tham gia đoàn vận chuyển. Bên cạnh đó, hàng chục chiến sỹ khác được điều động đến điểm tập kết để tiếp nhận, bốc xếp và kiểm tra chất lượng hàng cứu trợ trước khi xuất phát.

Không chỉ tập trung vào bảo đảm phương tiện và nhân lực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt rõ yêu cầu: 100% cán bộ, chiến sỹ trong đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ vững tác phong, kỷ luật quân đội trong suốt nhiệm vụ.

Đây không chỉ là chuyến công tác hậu cần đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm của Thủ đô nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng đối với đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ Thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng đoàn chỉ huy vận chuyển cho biết: “Hành trình từ Hà Nội tới Gia Lai dài gần 1.200 km, qua nhiều cung đường miền Trung vốn thường xuyên ngập úng, sạt lở trong mùa mưa. Tuy vậy, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần vì nhân dân phục vụ, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc chung tay cứu trợ đồng bào đang gặp thiên tai không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn khẳng định truyền thống nhân ái của người Hà Nội trên tinh thần “thương người như thể thương thân” nói chung, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng”./.

