Doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động đa cấp có được giải tỏa tiền ký quỹ?

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Absonutrix Việt Nam đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Absonutrix Việt Nam căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Absonutrix Việt Nam, do ông Huỳnh Tấn Đạt, đại diện pháp luật, trụ sở chính tại số 150 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312936700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/9/2014, lần thay đổi gần nhất ngày 22/06/2016.

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 054/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cấp lần đầu ngày 1/9/2015, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 23/9/2016.

Hiện doanh nghiệp đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 242/QĐ-QLCT do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) ban hành ngày 23/9/2016.

Vi phạm trong lĩnh vực đa cấp, Công ty Gcoop Việt Nam bị xử phạt 400 triệu đồng Với nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gcoop Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội đã bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt hành chính với số tiền 400 triệu đồng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ./.