'Đội điều tra số 7': Phim truyền hình hé lộ góc khuất của những vụ trọng án

Diễn viên Hà Việt Dũng đóng vai chính trong phim truyền hình "Đội điều tra số 7." (Ảnh: NSX)

Ngày 14/12, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Bộ Công an) giới thiệu dự án phim truyền hình "Đội điều tra số 7" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, hứa hẹn chinh phục khán giả yêu thích thể loại phim hình sự-chính luận.

Bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ trọng án do lực lượng cảnh sát hình sự điều tra, khám phá thành công, cho thấy sự mưu trí, quả cảm, tinh thần cống hiến hy sinh của các chiến sỹ công an.

Theo Giám đốc sản xuất, Thiếu tá Vũ Liêm, bên cạnh các yếu tố hành động, truy bắt tội phạm, phim còn khai thác sự đấu tranh về mặt tâm lý. Người lính cảnh sát hình sự được đặt vào sự lựa chọn giữa trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ với những xúc cảm cá nhân liên quan đến các mối quan hệ riêng tư của họ.

Thiếu tá Vũ Liêm cho hay bộ phim được dàn dựng cầu kỳ với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem. Các cảnh rượt đuổi, hành động, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh.

Bối cảnh phim được thực hiện tại số 7 phố Thiền Quang, trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và nhiều địa điểm khác ở thành phố Hà Nội, các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho biết “Đội điều tra số 7" là dự án đánh dấu sự trở lại của Điện ảnh Công an Nhân dân sau nhiều năm vắng bóng ở mảng phim truyện vì yêu cầu, nhiệm vụ.

“Trong Công an Nhân dân, ngoài cảnh sát hình sự còn có nhiều lực lượng khác như an ninh, tình báo… hầu như chưa được đề cập nhiều trên phim truyện. Chúng tôi đang xây dựng đề án phát triển Điện ảnh Công an Nhân dân, sản xuất những dự án phim bám sát thực tế nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phản ánh đầy đủ hơn nữa về các lực lượng Công an Nhân dân,” Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ.

“Đội điều tra số 7” do Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân; Thiếu tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân chỉ đạo sản xuất; Nghệ sỹ Ưu tú Mai Hồng Phong, người có nhiều bộ phim về đề tài điều tra phá án đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Đạo diễn Mai Đồng Phong cho biết chất liệu từ những vụ án có thật là cảm hứng cho êkip sáng tạo. Khán giả sẽ được khám phá những góc khuất trong các vụ trọng án, đi tìm những tên tội phạm có xuất thân khác nhau như doanh nhân, trí thức, thậm chí có quen biết với chính các chiến sỹ công an. Thế nhưng, ẩn bên trong lớp ngụy trang đó lại là sự máu lạnh, độc ác, coi thường pháp luật.

Phim có sự tham gia của những nghệ sỹ gạo cội được khán giả yêu mến như: Nghệ sỹ Nhân dân Mạnh Cường, Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Minh Thảo, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Báu…

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Diễn viên Hà Việt Dũng, gương mặt từng gây chú ý với vai Đại úy Hải Triều trong “Bão ngầm” sẽ vào vai chiến sỹ công an Hoàng Viết Danh. Đồng hành cùng với Hà Việt Dũng là các diễn viên Minh Hương, Đỗ Hoà, Đức Trung, Việt Anh, Trần Nghĩa, Quang Hòa, Dương Khánh…

Bộ phim được phát sóng lúc 21h thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ANTV, bắt đầu từ ngày 23/12 và sẽ lên sóng Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội cuối tháng 12/2023.

Ngoài ra, Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp với các đối tác phát sóng bộ phim trên các hạ tầng truyền hình cáp, truyền hình IPTV, truyền hình OTT, các đài truyền hình địa phương và trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook và Tiktok./.