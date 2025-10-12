Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định số 2452-QĐNS/TW ngày 5/10/2025 của Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết đồng chí Hoàng Văn Nghiệm (sinh năm 1968, quê tỉnh Lạng Sơn, dân tộc Tày) là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Thạc sỹ kinh tế.

Đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Lạng Sơn như: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ tháng 12/2024.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, đồng chí tiếp tục được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tập trung rất cao.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh đồng chí Hoàng Văn Nghiệm là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Trên 30 năm công tác tại tỉnh Lạng Sơn, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã cùng với Ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ để đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để đưa tỉnh Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đồng chí Hoàng Văn Nghiệm trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La bám sát chỉ đạo của Bộ chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất cùng các Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai ngay chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm 2025-2030 sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, phân công nghiệp vụ, bố trí cán bộ sau Đại hội, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La cũng như đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí Bí thư tiền nhiệm đã đạt được để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh, phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm kinh tế-xã hội tiểu vùng Tây Bắc.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ công bố. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng và giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Sơn La, vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, có vị thế quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Bắc.

Đồng thời, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Lê Minh Hưng và hứa sẽ cụ thể bằng những chương trình, kế hoạch để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Cá nhân tôi đã có hơn 33 năm công tác, trải qua các vị trí khác nhau tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của tỉnh và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nay được Bộ Chính trị giao trọng trách là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ tại địa bàn mới được giao vừa là vinh dự, tự hào; là cơ hội quý báu để tôi tiếp tục học hỏi, rèn luyện, cống hiến, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ, chính quyền và hơn 1,4 triệu người dân tỉnh Sơn La,” tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chia sẻ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết bản thân sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình của tỉnh Sơn La, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm công tác của thế hệ lãnh đạo đi trước, luôn tận tâm, tận tụy cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả để kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.

Tiếp tục khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV./.

