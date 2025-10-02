Động đất ở Philippines: 72 người đã thiệt mạng, 294 người khác bị thương

Ngày 2/10, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 ở ngoài khơi miền Trung nước này tối 30/9 đã tăng lên 72 người, trong khi có 294 người khác bị thương.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Trong khi đó tại Indonesia, lực lượng cứu nạn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sau vụ sập tòa nhà nhiều tầng tại một trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia, khoảng 59 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ sập nhà xảy ra chiều 29/9 đúng lúc các học sinh đang tập trung cầu nguyện khiến ít nhất 6 em thiệt mạng và hàng chục em khác bị thương.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do trận động đất 6,5 độ xảy ra ở khu vực Sumenep ngày 1/10 khiến đống đổ nát nèn chặt thêm và thu hẹp khoảng trống cho những người mắc kẹt phía dưới.

Giới chuyên gia bước đầu nhận định nguyên nhân sập trường do nền móng yếu, không đủ khả năng chịu tải cho phần xây dựng mở rộng phía trên./.

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng lên tới gần 70 Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9 ở khu vực phía Bắc đảo Cebu, miền Trung Philippines đã tăng lên 69 người.