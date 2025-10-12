Đồng Tháp: Người dân cùng chính quyền dập tắt đám cháy chợ lúc rạng sáng

Khoảng 1 giờ 26 phút ngày 12/10, tại chợ Bình Hàng Tây (thuộc ấp 3B, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại khoảng 9 ki-ốt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hàng Trung Huỳnh Minh Phú cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã gồm 10 cán bộ, chiến sỹ mang theo 6 bình chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tham gia chữa cháy còn có lực lượng an ninh trật tự cơ sở gồm các thành viên của 2 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, lực lượng dân phòng, người dân với khoảng 50 người, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như: hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy và 20 bình chữa cháy xách tay của Ban Quản lý chợ, 15 bình chữa cháy của 2 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; 1 máy bơm chữa cháy di động của Điểm chữa cháy công cộng…

Sau đó, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 11 cùng 2 xe chữa cháy đã đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy. Đến 1 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế, không để cháy lan qua khu vực khác; khoảng 2 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy được dập tắt, không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ảnh hưởng khoảng 9 kiốt, chủ yếu là bán vải, quần áo, dụng cụ học tập. Lãnh đạo xã Bình Hàng Trung đã nhanh chóng đến chỉ đạo công tác phối hợp chữa cháy; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những hộ tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Nguyên nhân, mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được ngành chức năng thống kê, làm rõ./.

