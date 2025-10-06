An Giang: Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng gây thiệt hại 7 căn nhà

Ngày 6/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã U Minh Thượng (An Giang) cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở khu vực chợ ấp An Thạnh.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 6/10, tại địa bàn chợ thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng dân quân tự vệ đã cùng các lực lượng chức năng và người dân đến hỗ trợ chữa cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại nhiều căn nhà và tài sản người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày (6/10), đám cháy mới được dập tắt. Ước tính sơ bộ ban đầu, đám cháy gây thiệt hại hoàn toàn 7 căn nhà và một số tài sản của người dân.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở chợ Xuân Thới Sơn, nhiều kiốt bị thiêu rụi Người dân cùng một số tiểu thương đã cố gắng di chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài, đồng thời tiến hành dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh và mạnh.