Xã hội

An Giang: Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng gây thiệt hại 7 căn nhà

Ước tính sơ bộ ban đầu, đám cháy gây thiệt hại hoàn toàn 7 căn nhà; hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Sĩ
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 6/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã U Minh Thượng (An Giang) cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở khu vực chợ ấp An Thạnh.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 6/10, tại địa bàn chợ thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng dân quân tự vệ đã cùng các lực lượng chức năng và người dân đến hỗ trợ chữa cháy.

ttxvn-chay-cho.jpg
Vụ cháy gây thiệt hại nhiều căn nhà và tài sản người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày (6/10), đám cháy mới được dập tắt. Ước tính sơ bộ ban đầu, đám cháy gây thiệt hại hoàn toàn 7 căn nhà và một số tài sản của người dân.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#An Giang #cháy chợ #thiệt hại #căn nhà An Giang
