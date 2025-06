Dòng tiền tìm nơi trú ẩn khi nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang

Các thị trường chứng khoán tại châu Á giảm điểm nhẹ trong phiên sáng 19/6, trong khi các kênh trú ẩn an toàn như vàng và đồng yen Nhật Bản tăng giá, khi giới đầu tư vẫn lo ngại về tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Hãng tin Bloomberg News ngày 18/6 dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một hành động quân sự nhằm vào Iran trong những ngày tới. Theo các nguồn tin, tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể thay đổi.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối tiết lộ liệu ông đã đưa ra quyết định về việc có can dự vào cuộc xung đột Israel-Iran hay chưa.

Vào lúc 9 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,74% xuống 38.597,16 điểm, khi đồng yen mạnh lên làm giảm giá trị doanh thu từ nước ngoài của các nhà xuất khẩu lớn trong nước.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,31% xuống 3.378,21 điểm, và chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 1,14% xuống 23.440,20 điểm.

Các tài sản trú ẩn an toàn lại diễn biến theo chiều ngược lại. Giá vàng tăng 0,3% lên 3.378 USD/ounce. Đồng yen tăng 0,2% lên mức 144,92 yen đổi 1 USD. Trong khi đó, bản thân đồng USD cũng được săn đón như một kênh trú ẩn an toàn, với mức tăng 0,1% so với đồng euro lên mức 1,1472 USD đổi 1 euro và tăng 0,2% so với đồng bảng Anh lên mức 1,3398 USD đổi 1 bảng Anh.

Ông Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định rằng thị trường vẫn đang bất an và không chắc chắn. Ông cho biết các đồn đoán vẫn đang lan rộng rằng Mỹ sẽ can thiệp.

Theo ông, đây sẽ là một sự leo thang căng thẳng đáng kể và có thể dẫn đến sự trả đũa trực tiếp của Iran nhắm vào Mỹ. Ông cho rằng kịch bản như vậy sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực lớn hơn, gây ra những hệ lụy đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và có thể cả tăng trưởng kinh tế.

Phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm nhẹ xuống còn 76,32 USD/thùng, nhưng vẫn không xa mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua là 78,50 USD/thùng ghi nhận trong phiên cuối cùng của tuần trước.

Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi các quyết định chính sách của Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ (SNB) dự kiến được công bố trong hôm nay (giờ địa phương). BoE được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi SNB có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra một số tín hiệu trái chiều cho thị trường. Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự đoán và vẫn dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra một giọng điệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong tương lai.

Ông dự đoán lạm phát sẽ ở mức cao "đáng kể" trong thời gian tới do các chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Trump.

Tại Việt Nam, sau quyết định nói trên của Fed, giá vàng sáng 19/6 đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 117,60-119,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ít biến động trước thông tin Fed giữ nguyên lãi suất. Theo đó, đến 9 giờ 18 phút sáng 19/6, VN-Index giảm nhẹ chưa tới 1 điểm xuống hơn 1.346 điểm, trong khi HNX-Index dao động sát mốc tham chiếu./.

Đợi tín hiệu từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều Giới đầu tư đang theo dõi các diễn biến liên quan đến xung đột Israel-Iran và chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).