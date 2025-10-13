Dư địa hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn

Thực hiện kế hoạch đón Đoàn Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-14/10, chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đón, hội đàm với ông Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (trực thuộc Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ).

Trao đổi tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố, phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa rất quan trọng là bước triển khai tích cực, hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11/2023.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác, dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu tự chủ trong sản xuất trang thiết bị quân sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác về công nghiệp quốc phòng song phương đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hai bên đã nỗ lực cùng xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng vào tháng 7/2025, qua đó tạo khuôn khổ thúc đẩy, tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên.

Bên cạnh đó, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Bộ Quốc phòng được tăng cường, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng; ủng hộ và tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng mà hai bên đã ký vào tháng 7/2025, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, đưa hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tập trung vào một số nội dung như tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ, cập nhật thông tin, luật pháp, chính sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của mỗi bên; ủng hộ, tham gia triển lãm quốc phòng do mỗi bên tổ chức...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun đã hai lần cử đại diện Cơ quan Công nghiệp quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào năm 2022 và 2024; đồng thời mong muốn ông Haluk Gorgun cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Chia sẻ với Việt Nam về những mất mát, thiệt hại về người và tài sản do những cơn bão vừa qua, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun nhấn mạnh, chuyến thăm lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Khẳng định Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng mà hai bên đã ký kết là nền tảng quan trọng nhằm triển khai các dự án chung giữa hai nước, đồng thời tạo sự tin cậy, an toàn trong hợp tác, ông Haluk Gorgun hy vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời tích cực nghiên cứu nhằm mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới./.

