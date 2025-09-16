Đức tái cấu trúc ngành đóng tàu quân sự với thương vụ lịch sử của Rheinmetall

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall có trụ sở tại Düsseldorf vừa công bố kế hoạch mua lại toàn bộ bộ phận hải quân của Tập đoàn Lürssen tại Bremen, hay còn được biết đến với tên Naval Vessels Lürssen (NVL).

Thương vụ bao gồm nhiều xưởng đóng tàu nổi tiếng như Blohm+Voss, Norderwerft ở Hamburg, Peene-Werft ở Wolgast, bang Mecklenburg-Vorpommern và Neue Jadewerft tại Wilhelmshaven.

Ngoài ra còn có các cơ sở tại Bulgaria, Croatia, Ai Cập và Brunei.

Theo Rheinmetall, khoảng 2.100 nhân viên trên toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng từ việc sáp nhập, trong số khoảng 40.000 nhân viên tại 174 địa điểm.

Năm 2024, NVL đạt doanh thu gần 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) và hiện nắm trong tay các hợp đồng trị giá khoảng 7 tỷ euro (8,2 tỷ USD), cung cấp tàu cho Hải quân Đức cũng như nhiều quốc gia khác. Công ty cũng được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực tàu tự hành.

Với việc mua lại công ty đóng tàu, Rheinmetall đặt mục tiêu mở rộng vị thế của mình và phát triển lĩnh vực hải quân như một lĩnh vực kinh doanh bổ sung.

Sau khi công bố kế hoạch, cổ phiếu Rheinmetall đã lập kỷ lục mới, đạt 1.949 euro/cổ phiếu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, cổ phiếu tập đoàn này đã tăng khoảng 20 lần.

Đây là lần đầu tiên Rheinmetall trực tiếp bước vào lĩnh vực đóng tàu, bổ sung cho các mảng hợp tác sẵn có với hải quân như sản xuất pháo hạm và mô-đun laser. Tập đoàn hiện cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine, với phần chi phí do Chính phủ Đức tài trợ.

Về phần mình, Tập đoàn gia đình Lürssen khẳng định việc hợp nhất là cần thiết để củng cố năng lực phòng thủ nhanh chóng của Đức. Sau thương vụ, Lürssen sẽ tập trung toàn bộ vào mảng chế tạo siêu du thuyền dân dụng./.

