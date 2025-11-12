Gần 250 gian hàng nông sản tiêu biểu quy tụ tại Hội chợ AgroViet 2025

Sáng 12/11, gần 250 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp quốc tế đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên giới và 24 tỉnh, thành phố trên cả nước đã quy tụ tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Sự kiện được tổ chức tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại - số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu, đồng thời là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, ngành nông nghiệp và Môi trường không chỉ luôn đóng vai trò là “trụ đỡ” truyền thống của nền kinh tế, mà còn đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế; trở thành một trong những ngành tiên phong trong phát triển xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, phát biểu khai mạc AgroViet 2025. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Theo ông Tiến, Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đứng trong top đầu về gạo, càphê, hồ tiêu, điều, thủy sản và đồ gỗ. “Những con số này không chỉ phản ánh giá trị kinh tế, mà còn thể hiện năng lực cạnh tranh và thương hiệu quốc gia trên bản đồ nông sản toàn cầu với nhiều mục tiêu luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra,” ông Tiến chia sẻ.

Tính đến nay, theo ông Tiến, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đến được trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch năm 2024 là 62 tỷ USD.

Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chiến tranh tại nhiều khu vực trên thế giới, giá vật tư đầu vào tăng cao, nhưng do nền tảng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển tốt hệ thống thị trường nên kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đã đạt mức 58,13 tỷ USD (tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024), dự báo và phấn đấu đạt mức 70 tỷ USD năm 2025.

“Nếu đạt mục tiêu trên thì đây sẽ là năm có kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cao nhất từ trước tới nay,” ông Tiến nhấn mạnh.

Gần 250 gian hàng nông sản tiêu biểu quy tụ tại Hội chợ AgroViet 2025. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Trên cơ sở những tín hiệu tích cực của ngành, nhằm tiếp tục hiện thực hóa những mục tiêu lớn đặt ra về tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, mở cửa thị trường cho nông sản Việt thông qua nhiều giải pháp.

Trong đó có nhóm các giải pháp tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong nước thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối tiêu thụ. AgroViet 2025 là sự kiện nằm trong nhóm giải pháp đó.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, được tổ chức thường niên. Năm 2025 Hội chợ được tổ chức với chủ đề “Kết tinh truyền thống - Hội nhập quốc tế” sẽ được tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 12-16/11).

Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm, Ban tổ chức cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, giao thương với nội dung hấp dẫn, qua đó kết nối các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, quảng bá ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản.

Các hoạt động sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều đơn vị quản lý, doanh nghiệp, doanh nhân./.

