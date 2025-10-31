Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV: Đề xuất cơ chế đột phá, nâng tầm “tam nông”

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, cán bộ, đảng viên và nông dân tỉnh Quảng Ninh tích cực nghiên cứu, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các ý kiến từ cơ sở, tập trung kiến nghị những giải pháp mang tính đột phá chiến lược cho khu vực "tam nông" (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, xanh và bền vững, đồng thời khẳng định niềm tin, khát vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Cơ chế đặc thù cho nông nghiệp

Một trong những kiến nghị mang tính đột phá được đông đảo nông dân phường Móng Cái 2 đề xuất là việc thành lập một cơ quan độc lập với chức năng chuyên trách, hoạt động như một "trạm tư vấn" toàn diện cho nông dân và hợp tác xã.

Cơ quan này cung cấp tư vấn về pháp lý, khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất kinh doanh và tư vấn về giống. Đặc biệt, đơn vị này phải có khả năng dự báo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước một cách hiệu quả, từ đó, định hướng vật nuôi, cây trồng phù hợp từng vùng miền theo các khung thời gian ngắn, trung và dài hạn.

Đảng viên Nguyễn Thị Toan, nông dân phường Móng Cái 2 tham gia góp ý. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Các dịch vụ như kiểm tra chất đất, thành phần thổ nhưỡng và khuyến cáo cây trồng phù hợp cần được thực hiện miễn phí để hỗ trợ tối đa người sản xuất, đi kèm là việc xây dựng app (ứng dụng di động) dễ sử dụng để nông dân kịp thời tương tác và tiếp cận tri thức số.

Nhiều ý kiến đề nghị cần có sự thống nhất cao hơn trong áp dụng chính sách tích tụ ruộng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Đảng viên Nguyễn Thị Toan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Móng Cái 2 và ông Hoàng Minh Đông, Chủ tịch Hội Nông dân phường Móng Cái 1 đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ và hạn chế mức chuyển đổi đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; đồng thời, xem xét linh hoạt chuyển đổi đất trồng màu xen kẹp khu dân cư sang đất ở hoặc đất sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh kế người dân.

Khẳng định vai trò chiến lược của "tam nông"

Bà Lê Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định ý nghĩa của công tác lấy ý kiến đối với dự thảo văn kiện. Bà cho rằng việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Đối với nội dung định hướng phát triển, bà Thảo đã tổng hợp và nhấn mạnh các ý kiến đồng thuận về vai trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển bền vững đất nước.

Các kiến nghị ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và nông nghiệp xanh. Sự chuyển đổi này không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn liền với bảo vệ môi trường.

Hội viên Nông dân ở một số phường khu vực Móng Cái (cũ) tham gia đóng góp ý kiến. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Các đề xuất tập trung vào sự cần thiết của việc xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, đi kèm với chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chính sách trợ giá thiết thực nhằm giải quyết triệt để tình trạng “được mùa mất giá.”

Bà Thảo cũng khẳng định, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của Hội Nông dân trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đảm bảo Hội thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nông dân.

Để nông dân phát triển sản xuất, cần sự hỗ trợ đồng bộ về vốn và kỹ năng. Ông Trần Hồng Khiết, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội vùng Móng Cái kiến nghị, chính quyền và Hội Nông dân cần có ý kiến để được quan tâm hơn nữa về chính sách và nguồn vốn, có cơ chế mới mở rộng đối tượng và tăng nguồn vốn vay ưu đãi, tạo động lực cho khu vực nông thôn phát triển.

Bà Nguyễn Thị Mai, đại diện Chi hội Nông dân cơ sở phường Móng Cái 3 cùng các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cải cách hành chính ở cấp xã, phường, kiên quyết chống quan liêu, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Các ý kiến cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng, triển khai "bình dân học vụ số" và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho các Hợp tác xã, giúp nông dân làm chủ khoa học công nghệ, vươn lên làm giàu chính đáng.

Những góp ý xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đời sống của cán bộ, đảng viên và nông dân tỉnh Quảng Ninh là đóng góp quý báu, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tạo sự thống nhất cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng: Lần đầu tiên đề cập đến 'văn hóa số' Từ việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh, Văn kiện Đại hội Đảng đã xác định rõ văn hóa là “sức mạnh mềm chiến lược,” yếu tố then chốt nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.