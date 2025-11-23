Giá vàng ngày 23/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.041 USD/ounce, giảm 34 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng gần 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/11, khi các số liệu việc làm tăng trưởng mạnh hơn dự đoán đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Phiên này, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng - vốn được định giá bằng “đồng bạc xanh” - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: