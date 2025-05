Giảm 7%, vì sao doanh số thị trường ôtô Việt Nam chững lại trong tháng 4?

Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) trong hôm nay 13/5 cho thấy đã có 29.585 xe được bán ra trên toàn thị trường trong tháng 4/2025, giảm 7% so với tháng 3 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong số trên, sản lượng xe du lịch và xe thương mại lần lượt đạt 20.766 chiếc và 8.619 chiếc bán ra, cùng giảm 7% so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, nhóm xe chuyên dụng lại cho thấy sự tăng trưởng khi bán được 200 chiếc, tăng 11%.

Xét về nguồn gốc, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra 13.890 chiếc, giảm 7% so với tháng liền trước. Tương tự với dòng xe nhập khẩu cũng sụt giảm 7% với 15.695 xe bán ra.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA từ đầu năm đến nay. (Biểu đồ: PV/Vietnam+)

Trong tháng 4/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 9.588 xe ôtô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam, nâng tổng số xe lũy kế bán ra từ đầu năm tại thị trường nội địa lên 44.691 xe.

Tính doanh số theo hãng, VinFast là hãng xe dẫn đầu về doanh số bán hàng Toyota là đơn vị có lượng xe bán ra nhiều nhất Việt Nam tháng 4/2025 với 5566 chiếc, tăng nhẹ 4% so với tháng liền trước. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Ford (3997 chiếc), Mazda (2736 chiếc), Honda (2142 chiếc), Kia (2055 chiếc), Mitsubishi (2038 chiếc)…

Cộng dồn số liệu của VAMA và VinFast toàn thị trường ôtô Việt Nam tính đến hết tháng 4/2025 tiêu thụ 91.710 xe. Con số này chưa bao gồm số liệu trong tháng 4 của TC Motor do đơn vị chưa công bố.

Bên cạnh đó, con số trên cũng chỉ phản ánh tương đối toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ thông tin về kết quả kinh doanh.

Dù doanh số bán hàng có phần đi xuống, nguồn cung xe mới trên thị trường lại cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 4, tổng cộng 56.563 xe ôtô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, đã được bổ sung vào thị trường Việt Nam, tăng 4,8% so với tháng 3 (53.960 chiếc). Trong đó, sản lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước đạt 39.500 chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức sản lượng cao nhất trong 4 tháng đầu năm 2025, cho thấy các nhà sản xuất vẫn đang tích cực đẩy mạnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiềm năng hoặc giải quyết lượng hàng tồn kho.

Lượng xe tồn kho vẫn đang rất dồi dào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các chuyên gia trong ngành cho biết sự giảm tốc của thị trường ôtô trong tháng vừa rồi có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân. Đầu năm 2025, thị trường ôtô Việt Nam đã trải qua một giai đoạn giảm giá chưa từng có khi các hãng xe và đại lý tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi lớn để xả hàng tồn kho từ năm 2024. Nhu cầu mua sắm bùng nổ trong giai đoạn đó đã được giải phóng triệt để, dẫn đến sự bão hòa và hụt hẫng về sức mua trong thời điểm hiện tại.

Nguyên nhân tiếp đó, tháng 4 trùng với hai dịp lễ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Những ngày nghỉ kéo dài này đã khiến người tiêu dùng chuyển hướng chi tiêu sang du lịch và các hoạt động giải trí, thay vì tập trung vào các quyết định mua sắm lớn như ôtô. Một bộ phận không nhỏ khách hàng đang trì hoãn việc mua xe, kỳ vọng vào các chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn hoặc sự ra mắt của các mẫu xe mới trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp hè và cuối năm. Các xu hướng này đã góp phần làm giảm đáng kể doanh số trong tháng.

Nhìn về tương lai, thị trường ôtô Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn giữa các thương hiệu. Sự bùng nổ của xe điện và xe hybrid tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý, trong khi tốc độ bán hàng chậm lại có thể dẫn đến lượng xe tồn kho tăng cao. Để kích cầu, các hãng xe và đại lý nhiều khả năng sẽ phải triển khai thêm các chương trình giảm giá sâu cùng những ưu đãi hấp dẫn. Trong bối cảnh cung đang vượt cầu, khả năng thích ứng và chiến lược tiếp thị của các nhà sản xuất sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình xu hướng thị trường trong những tháng còn lại của năm 2025./.

Gia đình trẻ thời 5.0 chọn xe ôtô như thế thế nào? Với chính sách hỗ trợ từ VinFast, khách hàng có thể vay tới 80% giá trị xe trong vòng 8 năm, và chỉ cần chuẩn bị từ 137,8 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay mẫu B-SUV thuần điện "thời thượng."