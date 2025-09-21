Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau sự cố tấn công mạng

Ngày 21/9, Sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.

Người phát ngôn sân bay cho biết các hãng hàng không đã được yêu cầu hủy 50% số chuyến bay khởi hành trong ngày 21/9. Hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay.

Trước đó, tối 20/9, nhiều sân bay lớn khác ở châu Âu như Heathrow (London) và Berlin (Đức) đều bị ảnh hưởng bởi sự cố tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục và lên máy bay. Vụ việc khiến nhiều chuyến bay bị hủy và chậm, hành khách mắc kẹt tại sân bay.

Theo dữ liệu hàng không Cirium, đến tối 20/9, tổng cộng đã có 29 chuyến bay bị hủy tại cả ba sân bay Heathrow, Berlin và Brussels.



Sân bay Berlin cảnh báo hành khách sẽ phải chờ đợi lâu hơn tại khu vực làm thủ tục, trong khi Dublin và Cork (Ireland) cũng ghi nhận tác động ở mức độ nhẹ.

Nhiều hành khách tại Heathrow, Berlin và Brussels phàn nàn về tình trạng thiếu thông tin và hỗn loạn trong khi chờ đợi.

Một số hãng hàng không như EasyJet thông báo hoạt động bình thường, song Delta Air Lines và United Airlines cho biết vẫn có tình trạng chậm chuyến cục bộ.

Công ty Collins Aerospace, thuộc tập đoàn RTX, xác nhận sự cố “liên quan tới mạng” trong phần mềm MUSE, ảnh hưởng đến thủ tục check-in điện tử và ký gửi hành lý.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định vụ việc cho thấy rủi ro khi nhiều sân bay và hãng hàng không phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật số chung, tạo ra “điểm yếu duy nhất” dễ bị tấn công.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu cùng ngày cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sự việc và phối hợp với các bên liên quan để khôi phục hoạt động, đồng thời khẳng định an toàn hàng không và kiểm soát không lưu không bị ảnh hưởng.

Hiện chưa có thông tin về thủ phạm đứng sau vụ tấn công./.

