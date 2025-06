Globee Awards for Technology 2025: Viettel 'vượt mặt' Amazone, IBM, Meta

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày 27/6 cho hay, đơn vị này đã giành tới 19 giải thưởng tại Globee Awards for Technology 2025, một trong những giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, tổng số giải thưởng của Viettel vượt qua các tập đoàn công nghệ thế giới như Amazon, IBM, Meta, Broadcom, Ivanti, Cisco,...

Globee Awards for Technology (tên gọi cũ là IT World Awards) là giải thưởng thường niên do tổ chức Network Product Guide (Hoa Kỳ) sáng lập từ năm 2006, nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc trên thế giới.

Tại Globee Awards for Technology năm nay, Viettel đạt nhiều giải thưởng nhất với 19 giải thưởng (5 giải Vàng, 7 giải Bạc, 7 giải Đồng), vượt qua IBM và Amazon cùng ở vị trí thứ hai với 11 giải. Đây là năm thứ hai liên tiếp Viettel dẫn đầu tại sân chơi công nghệ quốc tế này. Việt Nam có 5 doanh nghiệp trong danh sách đạt giải.

Globee Awards for Technology tập trung tìm kiếm, vinh danh các sản phẩm, giải pháp thuộc những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), robotics, hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển bền vững.

5 giải Vàng của Viettel được vinh danh năm nay cũng là những sản phẩm ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng như: Nền tảng phân tích dữ liệu Reputa, Giải pháp số hoá hạ tầng viễn thông BTS Digital Twin, Robot tự hành phân loại hàng hoá và Tổ hợp logistics thông minh và Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông tại Burundi.

Robot tự hành phân loại hàng hoá giành giải Vàng hạng mục Advanced Robotics Solutions. (Ảnh: Viettel)

Không chỉ đạt thứ hạng cao, 17 trong số 19 sản phẩm đạt giải của Viettel là sản phẩm đứng đầu tại các hạng mục tham gia, khẳng định năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh toàn cầu của Viettel trong các lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo Ban tổ chức, quá trình chấm điểm và xếp hạng của giải được thực hiện bởi hơn 3.500 chuyên gia công nghệ trên toàn cầu. Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ được xếp hạng theo các mức Vàng, Bạc và Đồng./

