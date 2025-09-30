Hà Nội: Hơn 1.550 bãi đỗ xe chưa triển khai đầu tư theo đúng quy hoạch

Mặc dù quy hoạch hàng nghìn bãi đỗ xe công cộng của thành phố Hà Nội đã được đưa ra cách đây 3 năm, tuy nhiên, đến nay, Hà Nội chỉ đầu tư được tổng số hơn 10% và thực trạng thiếu bãi đỗ xe đang khiến nhiều người dân loay hoay, khó khăn trong đời sống sinh hoạt.

Chỉ có 72 bãi đỗ xe đưa vào khai thác

Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 8/4/2022, trong đó xác định phạm vi đô thị trung tâm quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng với tổng diện tích 1.805,7ha, tổng số bãi đỗ xe công cộng là 1.690 bãi đỗ xe (tại khu vực đô thị là 1.508 bãi đỗ xe gồm 942 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 469 bãi đỗ cao tầng).

Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội chỉ có 72 bãi đỗ xe đã đưa vào khai thác sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng; 1.557 bãi đỗ xe chưa triển khai đầu tư.

Qua công tác kiểm tra các bãi đỗ xe thời gian qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe theo quy hoạch còn rất hạn chế (có 72 bãi đỗ xe đưa vào khai thác/1.690 bãi đỗ xe theo quy hoạch), chưa đáp ứng được nhu cầu của thành phố Hà Nội.

“Đây cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, phát sinh nhiều bãi đỗ xe tạm, bãi đỗ xe tự phát trên địa bàn; công tác kiểm tra, quản lý, vận hành của các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương còn chưa sâu sát,” lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá.

Hà Nội khẩn trương di dời các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu cạn Sau khi xảy ra vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, hai điểm trông giữ dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương đã được đã được giải tỏa, chấm dứt hoạt động.

Về cấp phép tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường do thành phố Hà Nội quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép tại 236 vị trí, với tổng diện tích 4.6407m2; ủy ban nhân dân cấp huyện (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp) cấp phép tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường được giao quản lý, ủy ban nhân dân cấp huyện đã cấp phép tại 352 vị trí với tổng diện tích 43.650m2.

Đến nay, khu vực gầm cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng đã không tổ chức trông giữ phương tiện. Đối với khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thu hồi trước ngày 1/10/2025.

Sau khi thành phố thu hồi phần diện tích sử dụng làm nơi đỗ xe thuộc khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, gầm cầu vượt giao Quốc lộ 5, trên địa bàn Hà Nội không còn gầm cầu, gầm đường trên cao nào được phép trông giữ phương tiện.

Hà Nội đã có quyết định không trông giữ xe dưới các gầm cầu để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng, phòng chống cháy nổ. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Sinh sống tại phố Lương Ngọc Quyến, do căn nhà trong phố cổ diện tích nhỏ, anh Phạm Hoài Phong phải tìm chỗ gửi 3 chiếc xe máy cho các thành viên tại gần cầu Chương Dương. Tuy nhiên, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đã quyết định không cho trông giữ phương tiện khiến anh phải loay hoay tìm bãi gửi.

“Từ đầu tháng 9 vừa qua, tôi phải chạy đi dò hỏi các điểm trông xe nơi sinh sống để tìm chỗ ‘trú ngụ’ gửi xe cho cả nhà. Rất may có bảo vệ làm việc tại một trụ sở doanh nghiệp đồng ý nhận gửi qua đêm, nhưng lại quy định phải lấy xe trước 6h30 sáng hàng ngày thì mới cho gửi. Bãi đỗ xe quá ít trong khi nhu cầu gửi xe lại lớn, giờ tìm được điểm gửi xe là cả một vấn đề nan giải,” anh Phong chia sẻ.

Không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát

Để đáp ứng nhu cầu đỗ xe, trông giữ phương tiện cho người dân, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy hoạch bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội cũng phải xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể để tập trung triển khai đầu tư các bãi đỗ xe theo quy hoạch, giảm ùn tắc giao thông; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các bãi đỗ xe mang tính khả thi để triển khai đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân; áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì, triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Một điểm trông giữ xe dưới lòng đường được cấp phép của thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng cũng đề nghị thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe (trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông) theo phân cấp thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và ủy ban nhân dân phường, xã đảm bảo các quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không đảm bảo quy định về an toàn.

Hà Nội rà soát điều chỉnh và ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn./.

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trên địa bàn quản lý; chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ; lập phương án di dời các bãi xe không đúng quy định.