Hà Nội hướng tới hình thành mạng lưới Trung tâm công nghiệp văn hóa

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định của thành phố, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; đồng thời xây dựng chương trình, triển khai biện pháp hỗ trợ để các Trung tâm công nghiệp văn hóa hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục hành chính, cấp phép tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa tại trung tâm.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 24/2025/NQ-Hội đồng Nhân dân tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách cho việc thành lập, tổ chức, vận hành, giám sát các Trung tâm công nghiệp văn hóa; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực và thế giới; góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố phê duyệt hồ sơ đề án, hình thành 1 - 2 trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa tại những địa điểm có sẵn lợi thế, tiềm năng.

Năm 2026, Hà Nội triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, cảnh quan, an ninh, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường… và hình thành thêm 2-3 trung tâm công nghiệp văn hóa chuyên ngành hoặc đa ngành, tập trung phát triển công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực lợi thế.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu có 10 trung tâm công nghiệp văn hóa tiêu biểu cho từng khu vực, kết nối thành mạng lưới Trung tâm công nghiệp văn hóa trên toàn Thủ đô; tầm nhìn đến năm 2045, hình thành khu Trung tâm công nghiệp văn hóa hiện đại quy mô lớn tại bãi sông Hồng.

Hệ thống mạng lưới Trung tâm công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa được kết nối bằng các nền tảng số chung, trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực; ưu tiên quy hoạch, bố trí quỹ đất và vốn đầu tư; hỗ trợ hình thành tổ hợp văn hóa, áp dụng công nghệ số; tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các trung tâm; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, đảm bảo an toàn, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu quá trình triển khai bảo đảm tính khả thi, gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời cân đối yếu tố văn hóa với thương mại, dịch vụ trong hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa.

Với lợi thế về vốn văn hóa phong phú, đa dạng, Hà Nội là thành phố có nhiều tiềm năng và ưu thế về công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Ngoài các lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa được thế giới công nhận (gồm âm nhạc, xuất bản, nghề thủ công mỹ nghệ, kiến trúc, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình, phát thanh và du lịch văn hóa), Hà Nội còn có thêm lĩnh vực ẩm thực.

Với công nghiệp sáng tạo, Hà Nội vừa là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, vừa là trung tâm của cả nước. Thành phố đang từng bước phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, lộ trình biến tiềm năng văn hóa thành cơ hội trong phát triển công nghiệp văn hóa và thương hiệu Thành phố sáng tạo của Hà Nội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội./.

