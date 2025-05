Hà Nội: Khởi tố 4 cán bộ phường Hoàng Liệt về tội nhận hối lộ

Ngày 22/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 4 bị can là cán bộ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về tội “Nhận hối lộ.”

Các bị can bị khởi tố cùng về tội “Nhận hối lộ” gồm Nguyễn Xuân Chinh (sinh năm 1976, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt), Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1978, cán bộ hợp đồng Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1987, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt), Đinh Thị Vân Anh (sinh năm 1988, kế toán Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đến tháng 12/2024).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định, lợi dụng quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (trong đó có định hướng không tổ chức đơn vị cấp huyện, sáp nhập đơn vị cấp xã), Nguyễn Xuân Chinh, Nguyễn Mạnh Hà đã buông lỏng quản lý, tạo cơ chế "xin cho," nhận tiền của cá nhân vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Cụ thể là trường hợp ông N.T.H, kinh doanh bãi trông giữ xe tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, dù bãi xe này rộng khoảng 4.000m2 và chưa được cấp phép kinh doanh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, thu tiền của các chủ phương tiện.

Khoảng giữa tháng 8/2024, Nguyễn Mạnh Hà đã gặp người quản lý bãi xe này và thông báo về chỉ đạo của Nguyễn Xuân Chinh rằng nếu bãi xe muốn tiếp tục hoạt động, ông H phải "đóng góp ủng hộ vào quỹ công đoàn phường" 50 triệu đồng/2 tháng, nếu không, bãi xe sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Quá lo sợ, từ tháng 8/2024 đến nay ông H đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Đinh Thị Vân Anh 310 triệu đồng.

Đến chiều 6/5, Nguyễn Mạnh Hà lại yêu cầu ông H "gửi quà" dịp lễ 30/4 và 1/5 cho Nguyễn Xuân Chinh và cá nhân Hà để tiếp tục tạo điều kiện cho bãi xe hoạt động dù thời điểm nghỉ lễ đã qua khá lâu.

Sáng 7/5, khi ông H đến phòng làm việc của Hà và đưa ba phong bì tổng cộng 25 triệu đồng thì bị Tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và phối hợp làm rõ.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Xuân Chinh cùng Nguyễn Mạnh Hà bàn bạc với Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đinh Thị Vân Anh để nhận 840 triệu đồng của 3 đơn vị có hành vi vi phạm trật tự đô thị khác trên địa bàn để chi cho hoạt động chung của phường Hoàng Liệt, quà biếu và cá nhân Nguyễn Xuân Chinh.

Cơ quan Điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định các đối tượng trên đã nhận hối lộ tổng số tiền là 1 tỷ 175 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

