Hà Tĩnh: Khởi tố nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (sinh năm 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 24/9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, giữa N. K. M. (sinh năm 2011, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình này, Phương đã dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, M. được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội từ ngày 18/10. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, M. đã tử vong.

Kết luận giám định số 1258/KL-KTHS ngày 31/10 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân M. tử vong là do chấn thương sọ não.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phương.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật./.

Sóc Trăng: Bắt giữ 5 nghi can tuổi teen giết bạn trong đêm Hai bị hại bị nhóm 5 thiếu niên tấn công bằng dao và mũ bảo hiểm, sau khi 1 trong 2 nạn nhân bị vấp ngã thì bị các đối tượng dùng dao đâm rồi chạy xe môtô cán qua người và không qua khỏi.

