Hà Tĩnh: Khởi tố nữ tài xế gây tai nạn làm 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.(Nguồn: VOV)

Tối 14/1, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Ngọc Minh (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Các quyết đinh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Xuyên phê chuẩn.

Trước đó, vào hồi 1 giờ 40 phút ngày 14/1, tại Km522+100 Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô con 38A-516.xx và ôtô tải 78C-037.xx khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, ôtô con do Phan Thị Ngọc Minh điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km522+100 Quốc lộ 1 thì va chạm với ôtô tải 78C-037.xx do anh Lê Ngọc Q. (sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ôtô tải bị sự cố tấp vào lề đường, anh Q. xuống kiểm tra thì bị ôtô con đâm trúng phía sau.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Ngọc Q. tử vong tại chỗ, xe ôtô con 38A-516.xx bị hư hỏng nặng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh là 0,385mg/1 lít khí thở./.

