Hải Phòng: Mỗi ngày sẽ có 2 chuyến tàu khứ hồi phục vụ đưa, đón công chức

Sáng 22/9, thành phố Hải Phòng chính thức triển khai thí điểm mô hình đưa đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm bằng tàu hỏa từ phía Tây sang trung tâm thành phố.

Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng nhằm giảm tải áp lực giao thông, nâng cao hiệu quả lao động và hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, an toàn.

Theo kế hoạch, mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu khứ hồi phục vụ đưa, đón công chức, viên chức.

Buổi sáng, chuyến tàu HP15 xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6 giờ, dừng tại ga Thượng Lý vào khoảng 6 giờ 55 phút, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10 phút.

Buổi chiều, chuyến HP16 khởi hành từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15 phút, dừng ở ga Thượng Lý lúc 17 giờ 25 phút, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 20 phút.

Thời gian di chuyển các chuyến tàu trung bình khoảng 1 giờ 15 phút, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kịp giờ làm việc và thuận tiện trở về sau giờ làm.

Giá vé được áp dụng ở mức 55.000 đồng/lượt, có chính sách ưu đãi giảm 20% cho vé khứ hồi trong ngày và khuyến khích mua vé theo nhóm, góp phần hỗ trợ chi phí cho hành khách.

Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp tổ chức hệ thống xe buýt trung chuyển, taxi đưa, đón từ các ga đến trụ sở làm việc và ngược lại, bảo đảm tính đồng bộ trong hành trình.

Trước khi triển khai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra cơ sở hạ tầng tại ga Hải Phòng và ga Thượng Lý. Các hạng mục như bãi gửi xe, dịch vụ thiết yếu phục vụ hành khách, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đã được rà soát kỹ lưỡng. Đặc biệt, ga Hải Dương được yêu cầu nâng cấp nhà gửi xe, cải tạo khu vực dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi phương tiện cá nhân.

Trong giai đoạn thí điểm, ngành đường sắt và các cơ quan chức năng tại thành phố sẽ tiến hành đánh giá định kỳ sau mỗi 10 ngày nhằm lắng nghe phản hồi, kịp thời điều chỉnh lộ trình, tần suất hay giá vé. Đây được xem là cách tiếp cận linh hoạt, vừa phục vụ nhu cầu thực tế, vừa kiểm nghiệm tính khả thi trước khi triển khai lâu dài.

Việc đưa đón bằng tàu hỏa không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ vốn ngày càng quá tải, mà còn giảm chi phí, hạn chế áp lực cho người lao động khi di chuyển hàng chục km mỗi ngày.

Với ưu điểm an toàn, đúng giờ và thân thiện với môi trường, mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo nên thói quen mới cho cán bộ, công chức, viên chức Hải Phòng và các địa phương lân cận.

Nhiều cán bộ tham gia chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên cho biết, cảm giác thoải mái, không lo tắc đường hay khói bụi là điểm khác biệt rõ rệt so với việc đi ô tô cá nhân. Họ tin rằng nếu được duy trì ổn định, đây sẽ là lựa chọn lâu dài, tiết kiệm và hiệu quả.

Thành phố Hải Phòng đặt kỳ vọng mô hình thí điểm này sẽ không chỉ dừng lại ở phục vụ cán bộ, công chức, mà trong tương lai có thể mở rộng để phục vụ đông đảo người dân, tạo bước chuyển trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại./.

