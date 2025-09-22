Chính thức vận hành đoàn tàu hỏa chở cán bộ, công chức Hải Phòng đi làm

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sáng nay (22/9), chuyến tàu HP15 (Hải Dương-Hải Phòng) đã chính thức vận chuyển đưa đón 181 hành khách là cán bộ, công nhân viên đi làm.

Cụ thể, chiều từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng (mang số hiệu HP15) xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h đến ga Hải Phòng lúc 7h10, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6h55.

Chiều từ ga Hải Phòng đến ga Hải Dương (mang số hiệu HP16) xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17h15, đến ga Hải Dương lúc 18h20, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 17h25.

Tuyến tàu này có mức giá vé lượt 55.000/vé; hành khách mua vé khứ hồi đi trong ngày thì chiều về khách được giảm 20% giá vé. Vé nhóm áp dụng chính sách vé nhóm (mua 4 vé tính tiền 3 vé).

"Việc chạy tàu này được ngành đường sắt phối hợp với Hải Phòng tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm và trở về hàng ngày trên địa bàn thành phố sau sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng," lãnh đạo VNR cho hay.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, VNR sẽ tổ chức phân tích, đánh giá (10 ngày/lần) để điều chỉnh các kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé và xem xét quyết định việc tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng sẽ bố trí thêm xe buýt để đưa đón cán bộ nhân viên từ ga đến tận nơi làm việc (và ngược lại) cho thuận tiện./.

Hải Phòng: Thử nghiệm đưa đón cán bộ đi làm bằng tàu hỏa từ 22/9 Hải Phòng thử nghiệm tuyến tàu từ Hải Dương đến Hải Phòng giúp cán bộ, công chức đi làm thuận tiện, an toàn và giảm ùn tắc giao thông, thời gian chạy thử nghiệm là 1 tháng.