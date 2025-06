Hạn chế đuối nước ở trẻ em: Từ nhận thức đến kỹ năng phòng chống của phụ huynh

Tình trạng đuối nước ở tỉnh Thái Bình đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt khi mùa Hè đến.

Do đó, Thái Bình đang tăng cường đẩy mạnh phòng, chống tai nạn đuối nước, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em và giảm thiểu tối đa các trường hợp tử vong do đuối nước.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, ở Thái Bình xảy ra khoảng 18 vụ tai nạn đuối nước, khiến 20 người tử vong. Đặc biệt trong đó có 7 vụ, làm 9 trẻ em và học sinh thiệt mạng.

Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 30/4 tại xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà làm 2 trẻ nhỏ tử vong và vụ việc ngày 17/5 tại xã Minh Tân, Kiến Xương khiến 2 mẹ con thiệt mạng.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn đuối nước ở tỉnh thời gian qua là do một số đơn vị, địa phương chưa thực sự coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước; chưa có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ.

Việc tuyên truyền, giáo dục, tập huấn và triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ còn hạn chế.

Việc rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước chưa hiệu quả.

Người dân, trẻ em tắm, bơi lội trên sông Trà Lý, đoạn qua thành phố Thái Bình vào các buổi chiều, tiềm ẩn tai nạn đuối nước. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Công tác quản lý, phòng ngừa đuối nước tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lội, bãi tắm còn lỏng lẻo. Đáng chú ý, nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước của phụ huynh và học sinh còn hạn chế, chủ quan, bất cẩn, thiếu an toàn...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định đối với vụ việc tử vong do đuối nước.

Tỉnh cũng tăng cường phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa trẻ em, học sinh bị đuối nước, phát huy tối đa vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân trong tuyên truyền, phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Thái Bình cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì thường trực, ứng trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ; tổ chức xây dựng và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tình huống nhiều người bị đuối nước tại các nguồn nước sâu, rộng lớn và địa hình hiểm trở.

Tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông đường thủy nội địa để hướng dẫn, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân; tổ chức điều tra, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu trách nhiệm dẫn đến đuối nước theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước của các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn bãi tắm, bể bơi, chỉ cho phép hoạt động nếu đủ điều kiện.

Huấn luyện viên dạy bơi cho trẻ em. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Các địa phương tổng rà soát các địa điểm, vị trí, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, có biện pháp khắc phục triệt để những tồn tại gây mất an toàn, hạn chế tối đa người dân tiếp cận các khu vực nguy hiểm; rà soát, bổ sung biển cấm tắm ở những nơi không được phép, các biển cảnh báo nguy hiểm tại địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước.

Các đơn vị, địa phương triển làm rào chắn, biển cảnh báo, cảnh giới, nhắc nhở; bổ sung phao cứu sinh dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp; vận động các hộ gia đình có ao, đầm tự trang bị áo phao, phao cứu sinh, sào cứu đuối để thực hiện ứng cứu tại chỗ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh trong việc phòng ngừa đuối nước bằng các nội dung, hình thức phù hợp; tăng cường quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa đảm bảo an toàn nhất là trong dịp Hè...

Thái Bình có bờ biển dài 54km và hệ thống sông ngòi dày đặc với nhiều con sông lớn chảy qua cùng với rất nhiều con sông nhỏ, kênh, rạch phục vụ tưới tiêu và giao thông thủy, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nêu trên, Thái Bình đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong mùa Hè và mùa mưa bão sắp tới./.

