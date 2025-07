Hàn Quốc ghi nhận số lượng doanh nghiệp đóng cửa ở mức kỷ lục

Số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc phải đóng cửa đã lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu trong năm 2024, với hơn 50% trong số này thuộc ngành bán lẻ và ăn uống.



Số liệu công bố ngày 6/7 của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc cho biết có tới 1.008.282 doanh nghiệp đã nộp đơn xin đóng cửa trong năm ngoái, tăng 21.795 doanh nghiệp so với năm trước đó.

Đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp đóng cửa vượt quá 1 triệu kể từ khi bắt đầu lưu trữ hồ sơ năm 1995.



Cơ quan thuế Hàn Quốc cho biết số doanh nghiệp đóng cửa có xu hướng tăng lên từ năm 2023, một phần do "suy thoái tích lũy" trong đại dịch COVID-19 và tỷ lệ nợ quá hạn tăng do lãi suất cao. Trước đó, trong năm 2023, số doanh nghiệp đóng cửa tăng 9,04% so với năm 2022.



Tính theo ngành, các doanh nghiệp bán lẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm tới 29,7% tổng số trường hợp phải đóng cửa, tiếp theo là doanh nghiệp nhà hàng với 15,2%, bất động sản 11,1% và các công ty bán buôn, môi giới hàng hóa 7,1%./.

