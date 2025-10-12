Hàng trăm cán bộ công an Hà Nội giúp người dân Trung Giã khắc phục hậu quả ngập lụt

Công an TP Hà Nội đã huy động gần 400 cán bộ chiến sĩ có mặt tại địa bàn xã Trung Giã hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai, , tái thiết lại cuộc sống.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, nhiều xã như Thư Lâm, Đa Phúc, Trung Giã (thành phố Hà Nội) bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã huy động đoàn viên, hội viên phụ nữ và lực lượng phương tiện chuyên dụng chủ động phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cứu trợ, hỗ trợ di dời người dân.

Từ ngày 8/10 đến nay, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với Công an cơ sở, quân đội và chính quyền địa phương di dời an toàn hàng trăm hộ dân, hàng nghìn nhân khẩu tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm; đồng thời tiếp tế áo phao, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập./.