Hành trình Ấm no-Hạnh phúc

Nếu độc lập là khởi đầu cho sự tồn tại của một quốc gia, thì hạnh phúc chính là mục tiêu và động lực cho mọi bước đi của dân tộc Việt Nam.

Từ sau mùa Thu năm 1945, Việt Nam đã từng bước kiến tạo một xã hội hướng tới ấm no, công bằng và hạnh phúc cho mọi người dân.

Hành trình ấy được viết nên bằng những thành quả phát triển, những chính sách an sinh xã hội bền vững và nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền con người cho nhân dân.

Trong hành trình 80 năm qua, không thể không nhắc tới chặng đường gần 40 năm Đổi mới - giai đoạn đã đem lại những thành tựu ấn tượng cả về kinh tế lẫn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này, mà cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã gọi đây là một "câu chuyện thành công điển hình về phát triển."

Song, sự phát triển ấy chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng đến hạnh phúc thực sự cho người dân.

Đó cũng là lý do phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được Đảng xác định là kim chỉ nam trong hoạch định và thực thi chính sách, với mục tiêu cao nhất: người dân thực sự làm chủ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cách tiếp cận này không chỉ được nhân dân đồng thuận, mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Đánh giá hành trình đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đề cao bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam, từ một quốc gia nghèo đói, chịu hậu quả nặng nề của nhiều thập niên chiến tranh, trở thành một đất nước tiến bộ, hiện đại, ổn định chính trị, xã hội an toàn và trật tự, kinh tế phát triển bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Những chỉ số ấn tượng như Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 33 thế giới và thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất; năm 2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 476 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh lên khoảng 4.700 USD (từ 498 USD/năm/người năm 2000), là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân.

Đây cũng là nhận định của Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales.

Ông nhấn mạnh Đổi mới là bước đi chiến lược, giúp Việt Nam giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói, thất nghiệp, mở rộng bảo hiểm xã hội, cải thiện hệ thống y tế, nâng cao bình đẳng giới - những bước tiến quan trọng cho một quốc gia đang phát triển.

Giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sỹ Michael Brie (Đức) bày tỏ ấn tượng trước bước chuyển mình của Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình, sản xuất năng động, kinh tế số bứt tốc, tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Khả năng ứng phó hiệu quả với khủng hoảng tài chính, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu cho thấy năng lực quản trị của Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân.

Theo Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, từ cơ chế bao cấp, Việt Nam đã chuyển mình thành nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập sâu rộng, trở thành cường quốc xuất khẩu điện tử, dệt may, nông sản và là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư quốc tế. Đồng thời, Việt Nam còn được ghi nhận là điểm sáng trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đổi mới không chỉ đặt nền móng đưa Việt Nam bảo đảm ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI mà còn khẳng định năng lực thực hiện tốt các cam kết quốc tế.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Ủy ban Đức của Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUS), cho rằng Việt Nam có quyền tự hào vì những thành tựu như đạt được 5/8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG 2015), đặc biệt trong các lĩnh vực giảm nghèo, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trao quyền cho phụ nữ...; đồng thời là quốc gia tiên phong, tích cực thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG 2030).

Theo Tiến sỹ Ghawami, dù mục tiêu hoàn thành 17 SDG vào năm 2030 rất tham vọng, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được khi kiên định lấy người dân làm trung tâm.

Lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội cũng là quan điểm phát triển của Việt Nam được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tiến sỹ Nadia Radulovich (Đại học Salvador, Argentina) nhận định đây chính là điểm nổi bật trong mô hình phát triển của Việt Nam. Chính sách này hướng tới bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 27-NQ/TW (2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà nhấn mạnh Việt Nam không chờ kinh tế phát triển cao mới thực hiện công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng thuần túy.

Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga (Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) cho rằng nhờ kiên định phương châm “phát triển vì dân,” Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội bao phủ toàn dân.

Giáo sư-Tiến sỹ Phan Kim Nga. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chia sẻ ý kiến này, Luật sư Đỗ Gia Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, nêu rõ thành tựu kinh tế đã lan tỏa tích cực đến xã hội-giảm nghèo, mở rộng an sinh, cải thiện giáo dục, y tế, tăng cường pháp luật để bảo vệ quyền con người và bình đẳng.

Ông nhấn mạnh: “Đó mới chính là thước đo bền vững nhất của sự phát triển” mà Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi.

Giáo sư Nghiêm Đức Long (Đại học Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia - VASEA), cũng nhắc tới chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau,” coi đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và khu vực nông thôn.

Nhìn lại 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy mọi chủ trương, chính sách, chiến lược của Việt Nam đều hướng đến mục tiêu cao nhất: mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nói như Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico Vázquez thì thành công của Việt Nam là không chỉ là câu chuyện về sức mạnh của niềm tin, của ý chí tự cường, mà còn là câu chuyện về khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là lý do Việt Nam được xếp vào danh sách những đất nước có chỉ số hạnh phúc cao, dù trước đó có một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, đi lên từ nghèo nàn lạc hậu.

Đề cập tới bước đường phát triển của Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga khẳng định những thành tựu và kinh nghiệm 80 năm cách mạng, xây dựng đất nước là cơ sở vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở ra kỷ nguyên mới cho sự vươn lên của dân tộc. Đây là bảo đảm quan trọng để Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển vào giữa thế kỷ XXI, hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một dân tộc Việt Nam "sánh vai cùng các cường quốc năm châu.”/.

Bài 3: Hành trình Hùng cường-Thịnh vượng