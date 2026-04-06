Hệ thống camera hoạt động 24/7 trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, Hạ Long-Vân Đồn

Nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao trật tự an toàn giao thông, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên diện rộng, góp phần quan trọng vào việc phát hiện và xử lý "phạt nguội" các hành vi vi phạm.

Hiện nay, các nút giao thông trọng điểm trên quốc lộ 18A và các tuyến cao tốc như Hạ Long-Hải Phòng, Hạ Long-Vân Đồn đã được trang bị hệ thống camera hoạt động liên tục 24/7.

Riêng tại các phường, xã và đặc khu trên toàn tỉnh, gần 300 camera AI đã được lắp đặt.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống tự động nhận diện biển số phương tiện giao thông; phát hiện chính xác các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...; cung cấp bằng chứng số minh bạch, giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công và nâng cao độ chính xác trong quá trình xử lý.

Ngoài "phạt nguội," hệ thống này còn hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và phục vụ điều tra tai nạn giao thông.

Song song với việc giám sát, quy trình xử lý vi phạm cũng được số hóa triệt để. Các quyết định xử phạt được thực hiện qua phần mềm và nộp phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Dữ liệu vi phạm được cập nhật tự động và lưu trữ tập trung, giúp hạn chế tối đa các sai sót như tính nhầm mức phạt hay áp dụng sai hình thức xử lý bổ sung.

Quảng Ninh có những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính lĩnh vực giao thông như 100% thủ tục liên quan đến cấp đổi, thu hồi đăng ký và biển số xe đã được đưa lên dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng VNeID được sử dụng hiệu quả trong việc xác thực hồ sơ và triển khai tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử...

Trong tương tác với người dân, trang Zalo OA của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã thu hút hơn 20.000 người theo dõi, tiếp nhận gần 4.000 tin phản ánh vi phạm từ nhân dân sau hơn một năm vận hành.

Việc đẩy mạnh công nghệ số không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

