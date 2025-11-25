Hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam tiệm cận các xu hướng quốc tế

10 năm vừa qua, hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam đã bước vào một giai đoạn chuyển dịch mô hình quản trị chất lượng về đúng chuẩn mực hiện đại, tiệm cận các xu hướng quốc tế và đạt được những chuyển biến lớn có tính nền tảng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2025, diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích, hệ thống khám chữa bệnh thời gian qua đã hình thành đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng từ trung ương đến cơ sở. Các bệnh viện lần đầu tiên có một cấu trúc hệ thống, có bộ máy quản lý chất lượng, có các công cụ chuẩn hóa và có định hướng chiến lược về chất lượng.

Cùng với đó là chuẩn hóa thực hành lâm sàng và xây dựng bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện theo cách tiếp cận hiện đại. Hơn nữa là sự phát triển của văn hóa an toàn người bệnh và các phương pháp cải tiến liên tục. Tỷ lệ sự cố nghiêm trọng giảm, nhiều biến cố lâm sàng được phát hiện sớm, nhiều quy trình được chuẩn hóa lại, mở ra một giai đoạn mới của quản trị rủi ro trong bệnh viện.

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, như: tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn, thủ tục khám chữa bệnh dù đã cải thiện nhưng vẫn còn gây phiền hà. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật và chưa đồng đều về chất lượng giữa các cấp chuyên môn, nhân lực chất lượng cao còn thiếu, cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho chất lượng...

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, những bất cập này không phải của riêng Việt Nam. Đây là thách thức chung của nhiều hệ thống y tế đang phát triển nhưng cũng là cơ hội để ngành y tế bứt phá, đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai các nghị quyết chiến lược, trong đó Nghị quyết số 72 đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân cả về năng lực chuyên môn và năng lực quản trị chất lượng.

Tại hội nghị, Cục Quản lý khám chữa bệnh thông tin thêm, trong 10 năm gần đây, hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được thiết lập tương đối đầy đủ. Có gần 99% bệnh viện đã thành lập Hội đồng quản lý chất lượng, 77% có nhân viên chuyên trách và trung bình mỗi đơn vị có khoảng 2–3 nhân sự.

Việc triển khai các quy định an toàn người bệnh đạt tỷ lệ cao ở hầu hết các lĩnh vực, như xác định đúng người bệnh, an toàn thủ thuật, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa té ngã, truyền đạt thông tin giữa nhân viên y tế… Mỗi nhóm đều có tỷ lệ thực hiện từ 90% trở lên, thể hiện sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và thực hành an toàn người bệnh.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, hiện tượng người bệnh ra nước ngoài khám chữa bệnh đã đổi chiều. Hiện nay, uy tín chuyên môn, chất lượng và giá dịch vụ khám chữa bệnh đang dần thu hút người bệnh từ nước ngoài đến Việt Nam sử dụng những dịch vụ từ đơn giản nhất như lấy nhổ răng số 8, thẩm mỹ răng đến dịch vụ chuyên sâu phức tạp như can thiệp tim mạch sơ sinh…

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong thời gian tới, công tác chất lượng bệnh viện sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm: hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường an toàn người bệnh, quản lý chất lượng dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực quản lý chất lượng và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Đặc biệt, Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện mới trên cơ sở kế thừa kết quả đã có, bảo đảm phù hợp đặc thù Việt Nam và hài hòa với thông lệ quốc tế./.

