Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ra mắt Chi hội phía Nam

Chiều 15/7 tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời công bố quyết định thành lập Chi hội phía Nam và ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước, khi công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong dòng chảy đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo một môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động của Hiệp hội được tổ chức bài bản, có chất lượng chuyên môn cao, hiệu quả truyền thông tốt và được cộng đồng, đối tác ghi nhận tích cực.

Tại Hội nghị, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố Quyết định thành lập Chi hội phía Nam, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức Chi hội trưởng.

Việc thành lập Chi hội phía Nam mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện định hướng mở rộng phạm vi hoạt động, gia tăng sự hiện diện và kết nối của Hiệp hội tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ, khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu lớn của cả nước.

Chi hội phía Nam sẽ là đầu mối triển khai các hoạt động chuyên môn, kết nối hội viên, tổ chức hội thảo - đào tạo - tuyên truyền, đồng thời thúc đẩy hợp tác Nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, gắn kết trung ương - địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng chính thức ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam - cơ quan ngôn luận chính thức của Hiệp hội tại địa chỉ: https://tcanninhmang.vn

Tạp chí có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng; phản ánh các vấn đề thời sự, cảnh báo rủi ro và lan tỏa tri thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ không gian mạng. Đây sẽ là kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy, kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

Với định hướng trở thành diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng và chuyển đổi số, Tạp chí An ninh mạng Việt Nam tích cực thúc đẩy nghiên cứu - phát triển công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chia sẻ bài học kinh nghiệm và câu chuyện thành công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và sáng tạo của Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm. Đại tướng biểu dương nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, hội viên và các đơn vị đồng hành đã đóng góp cho thành công chung, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Hiệp hội trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia.

Đại tướng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, đổi mới tư duy, chủ động tham gia kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện - nhân văn - phát triển bền vững.

Hiệp hội cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi là: "Kết nối lực lượng - Lan tỏa tri thức - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Bảo vệ chủ quyền số quốc gia." Trên tinh thần đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia; là lực lượng xã hội nòng cốt góp phần kiến tạo môi trường số an toàn, bền vững cho đất nước./.

