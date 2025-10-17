Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV

Ngày 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, 100% ủy viên thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ông Nguyễn Thành Đồng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, kế thừa và phát huy tốt kết quả Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đạt được; làm tốt vai trò giám sát, phản biện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Đồng sinh năm 1985, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa ông Nguyễn Thành Đồng. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu ông Nguyễn Thành Đồng tham gia Ban Thường vụ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Đồng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Ông cho biết sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm, sức trẻ, kế thừa và phát huy thành quả của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, ông Trần Nhật Tân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy./.

