Hơn 10.000 người dự lễ thắp nến cầu hòa bình trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, tối 6/5, tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công viên Văn hóa Láng Le, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ thắp nến - đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với sự tham gia của khoảng hơn 10.000 người, hướng tâm về hòa bình thế giới, nhân phẩm và phát triển bền vững cho toàn nhân loại.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; Hòa thượng Giáo sư-Tiến sỹ Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV); ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam cùng một số lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cùng tham dự.

Dự lễ thắp nến - đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới còn có khoảng 1.200 đại biểu quốc tế từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ đang dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 800 tăng ni Việt Nam, khoảng 4.000 thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng Phật tử trong nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam bày tỏ sự cảm kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị chư tăng có mặt tại buổi lễ đã dành những phút tưởng niệm tưởng nhớ đến hơn 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, tưởng nhớ hơn 1,2 triệu Anh hùng liệt sỹ, tri ân hơn 800.000 thương binh và hàng triệu các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.

Trân trọng cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn các đại biểu quốc tế đã đến tham dự Vesak Liên hợp quốc lần thứ 25 tại Việt Nam, ông Đào Ngọc Dung khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi người dân. Việt Nam mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mọi người dân, người có đạo và không có đạo đều đồng hành đoàn kết từ bi hỷ xả cùng toàn dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và ấm no.

Đêm hoa đăng thắp nến cầu nguyện hòa bình không chỉ là nghi lễ mang tính biểu tượng mà còn là hành động cộng hưởng giữa đạo và đời, giữa tâm linh và hiện thực. Mỗi ngọn nến được thắp lên là nguyện ước sâu xa về sự chấm dứt chiến tranh, bạo lực, bất công, là lời khẳng định cho một tương lai lấy lòng người làm trung tâm của phát triển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ thắp nến - đêm hoa đăng vì hòa bình thế giới thể hiện giá trị của Phật giáo trong sứ mệnh toàn cầu là không chỉ gìn giữ truyền thống tâm linh, mà còn tích cực góp phần vào các cuộc đối thoại quốc tế về hòa bình, nhân quyền và phát triển bền vững.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua lễ thắp nến cầu nguyện, để lại dấu ấn không chỉ trong nghi lễ, mà cả trong lòng người, như một lời nguyện chung cho thế giới: “Cầu cho tất cả được sống trong an lành, không sợ hãi, không hận thù và không ai bị bỏ lại phía sau.”

Chiều 6/5, tại chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiến lập Đại lễ Kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, với truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc qua suốt chiều dài 2.000 năm lịch sử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ sám đã cùng Tăng đoàn đại diện các Tổ đình, tự viện Việt Nam đồng tụ hội, cùng Phật tử, nhất tâm hiệp lực tụng niệm, kết đàn thù thắng, tạo nên pháp hội trang nghiêm mang tầm quốc tế, mà vẫn giữ nguyên hồn cốt Việt.

Đại lễ Kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ diễn ra trong hai ngày 6/5 và 7/5. Các khóa lễ trong Đại lễ kỳ siêu được cử hành theo nghi thức Phật giáo 3 miền Bắc-Trung-Nam, thể hiện sống động di sản lễ nhạc Phật giáo Việt Nam - một đóng góp đặc sắc của Phật giáo vào kho tàng văn hóa dân tộc.

Trong không khí của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 - nơi quy tụ hàng ngàn đại biểu từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ, lễ cầu siêu tại chùa Thanh Tâm không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, mà còn là thông điệp đạo lý mang tính toàn cầu mà Phật giáo Việt Nam khẳng định: “Muốn có hòa bình bền vững cho thế giới, trước tiên cần hàn gắn những đổ vỡ trong tâm linh, trong lịch sử và trong cộng đồng con người.”

Tinh thần ấy hoàn toàn phù hợp với chủ đề Vesak 2025: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”./.