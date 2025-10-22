Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành TW

Ngày 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo và các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các dự thảo báo cáo đã đánh giá cơ bản đầy đủ, khái quát toàn diện những kết quả đạt được, nhất là những điểm mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các tổ biên tập tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tham dự, sớm hoàn thiện các dự thảo trên, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14./.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn Tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.