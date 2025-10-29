Hợp tác báo chí Việt Nam-Thái Lan để chia sẻ kinh nghiệm chống tin giả

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên đoàn Nhà báo Thái Lan do ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan dẫn đầu đã thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Vui mừng đón các thành viên đại diện Liên đoàn Nhà báo Thái Lan đến thăm và làm việc với Hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Liên đoàn Nhà báo Thái Lan góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa báo giới hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tổ chức hội đàm trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan tới hoạt động báo chí, tình hình chung của đất nước mà các bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết: Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. Vì vậy, các tỉnh, thành phố, bộ, ngành đều giảm mạnh so với trước đây. Cũng do việc sắp xếp đó mà số lượng cơ quan báo chí, người làm báo, hội viên cũng giảm.

Tuy nhiên, các cơ quan báo chí Việt Nam vẫn hoạt động bình thường và hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được báo chí duy trì tích cực, luôn chú trọng đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang dư luận.

Báo chí hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thông tin sai lệch từ các mạng xã hội khá phức tạp. Trong bối cảnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí trong nước đã có nhiều hành động để ngăn chặn, đẩy lùi bằng các tác phẩm báo chí chất lượng, có nội dung sâu sắc nhằm “giải mã tin giả,” giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc.

Cùng với đó, báo chí Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ hiện đại và dữ liệu lớn để phát hiện xu hướng tin giả; tăng cường đào tạo phóng viên, biên tập viên về kỹ năng xác minh nguồn tin, phản biện và truyền thông số.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và nhiều vấn đề phức tạp mang tính khu vực, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Liên đoàn Nhà báo Thái Lan, nhằm cùng nhau giải quyết vấn đề như: Tin giả, thông tin về môi trường, buôn bán phụ nữ và trẻ em... Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm trong xác minh thông tin, đào tạo nhà báo về kỹ năng nhận diện và phản bác tin giả, cũng như xây dựng cơ chế phối hợp trong truyền thông khu vực.

Thông qua hợp tác này, báo chí hai nước sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thông tin chính xác, khách quan về các vấn đề môi trường, hướng tới phát triển bền vững và tăng cường trách nhiệm xã hội của truyền thông.

Nhất trí với các vấn đề hai bên quan tâm, trao đổi trong buổi hội đàm, ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan đề nghị, báo chí hai nước trong thời gian tới cần có các cuộc giao lưu, hợp tác thường xuyên hơn nữa; đồng thời, có kế hoạch và tổ chức các chương trình cụ thể nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan báo chí, phóng viên hai nước có thêm nhiều dịp học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức.../.

