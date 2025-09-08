Đẩy mạnh phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa tỉnh Hưng Yên và TTXVN

Chiều 8/9, tại Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Công an Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương; đồng thời thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên với 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam và Báo Công an Nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hưng Yên Trịnh Thị Hoàng Yến nhấn mạnh thời gian qua, bên cạnh những cơ quan báo chí của địa phương, tỉnh Hưng Yên luôn nhận sự đồng hành, gắn bó mật thiết của các cơ quan báo chí Trung ương, trong đó có Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công an Nhân dân trong phối hợp công tác tuyên truyền những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh.

Với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn phối hợp giữa tỉnh và 3 cơ quan báo chí Trung ương về các nội dung trọng tâm như: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ I, giai đoạn 2025-2030; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh...

Giới thiệu về sự phát triển của Thông tấn xã Việt Nam và các ấn phẩm đa dạng của đơn vị, ông Lê Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, cho biết Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, hãng thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện với nhiều hình thức thông tin, nhiều sản phẩm báo chí bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) tặng ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên và đại diện các đơn vị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam hiện có hệ thống 34 cơ quan thường trú trong nước và 30 cơ quan thường trú tại nước ngoài với nguồn lực, tài nguyên thông tin dồi dào, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng trong và ngoài nước.

Đánh giá cao sự phối hợp hợp tác công tác thông tin giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên với một số cơ quan báo chí Trung ương, đặc biệt là Thông tấn xã Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông Lê Xuân Thành khẳng định, với những thế mạnh hiện có, thời gian tới Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin đa dạng, toàn diện các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng...; góp phần tuyên truyền, quảng bá, hình ảnh, đất và người Hưng Yên trên đa nền tảng của Thông tấn xã Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công an Nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh của những cơ quan báo chí lớn, tập trung phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Hưng Yên tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận, lan tỏa những vấn đề, sự kiện của địa phương trên các ấn phẩm báo chí, qua đó lan tỏa hình ảnh, tạo động lực xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển giàu mạnh./.

