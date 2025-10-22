Huế thu hút đầu tư lớn sau khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nền kinh tế thành phố Huế đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 9,7-10,2% (cao hơn mức tăng cùng kỳ là 7,34%). Đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 5 năm qua, phần nào đã khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển kinh tế Huế thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và thu hút đầu tư.

Lĩnh vực công nghiệp đang nổi lên như một điểm sáng lớn và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của Huế. Thay vì duy trì mô hình công nghiệp nhỏ lẻ, truyền thống, Huế đang thực hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chỉ số sản xuất công nghiệp của Huế trong 3 quý vừa qua ước tăng 17,5%.

Di tích Đại Nội được nhiều du khách lựa chọn tham quan khi đến Huế. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN).

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp trong thời gian đến theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm; ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với ban hành chính sách mới để kêu gọi đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, có chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư sản xuất công nghiệp có quy mô lớn; đẩy mạnh rà soát sử dụng đất đối với dự án trong và ngoài khu công nghiệp gắn với thúc đẩy tiến độ triển khai và thu hồi dự án không thực hiện.

Đồng thời, thành phố thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn có lợi thế như sản xuất, lắp ráp ôtô, vật liệu xây dựng, công nghiệp dược liệu, thời trang, hỗ trợ dệt may gắn với xây dựng Thành phố thành Trung tâm dệt may khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn,...

Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chú trọng triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế sẽ tập trung hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn như: Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2, 3), Dự án nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2, 3).

Thành phố cũng theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án: Nhà máy Chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương; Trung tâm Logistics Chân Mây; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Điền Lộc; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Điền Lộc 2.

Lĩnh vực dịch vụ, mà trọng tâm là du lịch, tiếp tục là đầu tàu của nền kinh tế Huế với mức tăng trưởng tích cực, đóng góp lớn vào GRDP của địa phương. Các dịch vụ văn hóa, lễ hội đặc sắc, đậm nét, đặc trưng và bản sắc văn hóa Huế trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2025 được tổ chức thành công đã tạo điểm nhấn, kích cầu và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Huế.

Khâu quảng bá, xúc tiến du lịch được ngành du lịch thành phố Huế tập trung đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng thông qua hoạt động Quảng bá văn hóa, du lịch Huế tại Tuần Văn hóa - Du lịch và Chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia; tổ chức không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch - ẩm thực Huế trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế chia sẻ, ngành du lịch địa phương đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng lượt khách và tổng thu từ du lịch tăng vọt. Lượng khách du lịch đến Huế trong 3 quý vừa qua đã tăng mạnh, ước đạt 4,984 triệu lượt, tăng 62,6% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,402 triệu lượt, tăng 40,7%; doanh thu từ du lịch ước đạt 9.644 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách đến tham quan các di tích ở Huế đến giữa tháng 9 là gần 2,649 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế 952.100 lượt, tăng 7,8%; khách trong nước hơn 1,697 triệu lượt, tăng 31,5%; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt 392,7 tỷ đồng, tăng 19,8%.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đến năm 2030 du lịch Huế thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Giai đoạn này, chính quyền thành phố xác định đẩy mạnh về đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, thu hút đầu tư các thiết chế phục vụ du lịch, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến phù hợp đa dạng.

Cùng đó, nhờ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Huế cũng đã tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong 3 quý vừa qua, thành phố đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, bao gồm cả các dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài). Sự tăng trưởng về vốn đầu tư đã khẳng định niềm tin của doanh nghiệp. nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của Huế.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới năm 2025 đạt khoảng 1.000 doanh nghiệp.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Huế nổi bật với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,3% kế hoạch kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của toàn quốc.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tính đến 25/9/2025 thành phố Huế đã thực hiện đã giải ngân vốn đầu tư công 3.580,9 tỷ đồng trên tổng số 4.821,304 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Với đà tăng trưởng ấn tượng này, thành phố Huế vững tin hướng đến mục tiêu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 10% trở lên theo tinh thần Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ./.

