Hướng nghiệp và kết nối cho sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ

Hội thảo hướng nghiệp và kết nối cho sinh viên Việt Nam tại New York. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Ngày 23/3, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã diễn ra Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Hội thảo thu hút sự tham dự trực tiếp của hơn 150 người, gồm chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Mỹ trong vai trò tư vấn, hỗ trợ và các bạn sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại New York và các bang lân cận của Mỹ, đồng thời, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều chuyên gia và thanh niên Việt Nam qua hình thức trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, hội thảo bao gồm các phiên tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, nhận xét và tư vấn xây dựng hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, cung cấp thông tin và các hoạt động tạo kết nối giữa các đại biểu.

Hội thảo là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện hướng nghiệp diễn ra trong suốt tháng 3/2024, trong đó có các buổi trao đổi trực tuyến nhằm cập nhật xu hướng tuyển dụng và nhu cầu nhân lực tại Mỹ trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, sáng tạo qua đó tư vấn du học, định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Mai Liên, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp thông tin, hỗ trợ các bạn trẻ hiện đang nghiên cứu, học tập tại các trường đại học ở Mỹ cũng như các bạn sinh viên tại Việt Nam trong quá trình tìm kiếm việc làm, tìm cơ hội phát triển sự nghiệp, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới thời gian gần đây nhiều biến động và thị trường lao động tại Mỹ ngày càng cạnh tranh.

Đại diện Phái đoàn khẳng định việc được đào tạo, làm việc tại các công ty nước ngoài sẽ góp phần quan trọng giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng, tích luỹ kinh nghiệm, từ đó phát triển bản thân, tiến tới thành công trong sự nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn có thể đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Luôn xác định việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại New York đã bảo trợ cho nhiều hoạt động cộng đồng do các hội thanh niên sinh viên tại New York nói riêng và tại Mỹ nói chung tổ chức, trong đó có các chương trình hướng nghiệp.

Với tinh thần đó, phái đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ, đồng thời, sẽ tham gia thúc đẩy thêm nhiều hoạt động hơn nữa nhằm góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Mỹ trẻ trung, thành công và vững mạnh./.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bỉ thúc đẩy các hoạt động gắn kết và phát triển Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ mong muốn SIVIBI cần gắn kết chặt chẽ với hội đoàn trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước.