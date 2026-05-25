Indonesia đẩy mạnh tái thiết khu vực Sumatra sau thảm họa thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong giai đoạn 2026-2028 Chính phủ Indonesia sẽ giải ngân hơn 5,6 tỷ USD (khoảng 100.000 tỷ rupiah) để triển khai chương trình phục hồi và tái thiết dài hạn tại đảo Sumatra sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2025.



Bộ trưởng Nội vụ Indonesia, ông Tito Karnavian cho biết khoản ngân sách này đã được chính phủ phê duyệt và báo cáo lên Quốc hội trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm phục hồi thiên tai tại Jakarta ngày 25/5.

Theo ông Karnavian, công tác khắc phục hậu quả tại Sumatra hiện đã bước sang giai đoạn phục hồi dài hạn, sau khi hoàn thành giai đoạn ứng phó khẩn cấp và chuyển tiếp sau thiên tai.



Những khu nhà tái định cư đang được xây dựng tại Dolok Nauli, huyện Bắc Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo kế hoạch tổng thể, ngân sách phục hồi sẽ được triển khai trong 3 năm, gồm khoảng 2,19 tỷ USD cho năm 2026; 1,85 tỷ USD cho năm 2027 và 1,58 tỷ USD cho năm 2028.



Theo Bộ Nội vụ Indonesia, kế hoạch tổng thể phục hồi bao gồm hơn 11.500 dự án tái thiết, từ đường sá, cầu cống, trường học cho tới xây dựng nhà ở kiên cố cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Một số hạng mục trọng điểm như cải tạo sông ngòi và hệ thống kiểm soát lũ sẽ được triển khai trong năm 2027 nhằm giảm nguy cơ tái diễn thảm họa.



Cuối tháng 11/2025, các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra của Indonesia đã hứng chịu đợt lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo số liệu của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), thảm họa đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 300.000 ngôi nhà bị hư hại./.

